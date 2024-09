Si Apple vante les mérites environnmentaux de ses appareils mobiles en évoquant les efforts d'utilisation de matériaux sourcés, recyclés et le desassemblage avec des robots spécialisés, les iPhone n'ont pas bonne presse en matière de réparabilité chez iFixit.

Les scores de réparabilité sont généralement assez bas et le démontage de la série iPhone 15 n'était pas allé plus haut que 4 sur 10. Vis spéciales, adhésif ou glue pour tenir les éléments, câbles fragiles lors du démontage mais aussi composants sérialisés ne pouvant pas être échangés d'un iPhone à un autre, ce sont autant d'éléments qui compliquent jusqu'aux simples réparations ou remplacements de composants.

Le nouvel iPhone 16 a-t-il fait des progrès sur ces points ? iFixit a procédé au démontage des nouveaux smartphones d'Apple et a pu apprécier la nouvelle technique de fixation de la batterie des iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Un adhésif innovant pour la batterie

Après un démontage de la coque pas trop compliqué et une ouverture par l'arrière qui menace moins d'abîmer l'écran, la batterie de l'iPhone 16 est rapidement accessible.

Elle utilise un nouveau type de matériau de fixation qui perd son adhérence lorsqu'un léger courant électrique lui est appliqué, comme celui d'une batterie de 9V (on peut utiliser une tension plus élevée, jusqu'à 30V, pour gagner du temps).

Plus besoin de forcer et de tirer sur des languettes, l'extraction de la batterie en est grandement facilitée. En revanche, c'est à sens unique puisque le matériau, une fois électrisé, ne colle plus vraiment, même en inversant la polarité.

Cette innovation n'est proposée que sur ces deux modèles, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max utilisant toujours l'ancien système de maintien de la batterie.

En revanche, la batterie des modèles Pro dispose d'un nouveau revêtement métallique la protégeant un peu plus des mauvais coups et qui permettra sans doute des manipulations moins contraignantes.

Le Neural Engine bien protégé

En dehors de la batterie, iFixit a noté lors du désassemblage la présence d'un système de dissipation thermique plus imposant. Sa forme en L ne couvre pas tout le processeur Apple A18 et semble être particulièrement positionné au-dessus du Neural Engine, la partie de la puce gérant les tâches d'intelligence artificielle.

L'arrivée de l'environnement Apple Intelligence dicte sans doute cette nouveauté et le besoin de refroidir efficacement cette portion du SoC.

Au final, iFixit se dit agréablement surpris des évolutions de l'iPhone 16 par rapport à son prédécesseur et la nouvelle technique de fixation de la batterie est sans doute l'élément le plus apprécié des efforts réalisés vers une meilleure réparabilité des iPhone.

Pour ces efforts, iFixit attribue donc une note de 7 sur 10 pour la série iPhone 16, constituant une belle amélioration.