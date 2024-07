Les nouvelles n'étaient pas très encourageantes ces derniers mois avec des ventes d'iPhone malmenées en Chine sous la pression du succès retrouvé du groupe chinois Huawei, perturbant le cours en Bourse.

L'événement WWDC 2024 début juin, avec l'annonce de l'environnement Apple Intelligence qui va apporter l'intelligence artificielle générative aux appareils électroniques de la marque, du smartphone à l'ordinateur, a redonné confiance aux investisseurs.

Cela suffira-t-il pour assurer de solides ventes à la gamme iPhone 16 attendue vers le mois de septembre et qui sera, avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, la seule génération à supporter l'IA générative ?

Gros volumes de puces A18 commandés

Apple le pense peut-être si l'on en croit une information du média China Times affirmant que la firme de Cupertino a commandé entre 90 et 100 millions de processeurs mobiles Apple A18 à son partenaire TSMC.

Il s'agit plutôt d'un gros volume, sachant que les commandes se situent habituellement plutôt autour de 80 millions de puces. Apple devrait proposer un processeur mobile Apple A18 sur les iPhone 16 et 16 Plus mais aussi une variante Apple A18 Pro pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Rendus supposés de l'iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Si la puce mobile des iPhone 16 sera de nouveau gravée en 3 nm, ce sera cette année avec une technique optimisée N3E de TSMC qui doit apporter de meilleurs rendements et un léger gain de performance. C'est surtout du côté des capacités IA que les avancées seront logiquement les plus significatives avec un NPU (Neural Processing Unit) plus étoffé.

Quid de la mémoire vive ?

China Times ne dit pas si une priorité a été donnée pour une puce par rapport à l'autre mais les versions Pro / Pro Max de l'iPhone ayant tendance à prendre l'ascendant dans les gammes, le mix devrait tourner en leur faveur.

L'environnement Apple Intelligence devant tourner en local et en cloud sécurisé, il sera intéressant de voir si les 8 Go de RAM prévus pour les quatre modèles d'iPhone ne seront pas trop exigus pour l'IA générative (avec des latences et des temps de traitement longs), sachant que les attentes seraient plus de l'ordre de 20 Go de RAM pour faire tourner des modèles d'IA en local.

L'apport de l'intelligence artificielle avec iOS 18 sera l'atout maître de la gamme iPhone 16, le design devant évoluer à la marge, de même que les composants internes.