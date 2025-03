Après l'iPhone SE de 2022, Apple a fait le choix de rompre avec cette gamme pour proposer un iPhone 16e profondément remanié et beaucoup plus proche de la gamme actuelle.

Equipé d'un affichage 6,1 pouces, au lieu des affichages de moins de 5 pouces des iPhone SE, troquant le Touch ID pour du Face ID, armé d'un processeur Apple A18 (certes avec un coeur GPU en moins) et pouvant gérer Apple Intelligence, le smartphone offre une solide proposition avec la concession d'un unique capteur photo présent à l'arrière.

Un premier accueil positif

L'appareil mobile est désormais beaucoup plus proche de la gamme, d'où sa nouvelle dénomination qui signale peut-être aussi que l'évolution pourra devenir annuelle, au lieu d'un renouvellement tous les deux ou trois ans.

Le public a-t-il été conquis par cette nouvelle formule qui fait démarrer la gamme vers 700 euros, plus haut que précédemment mais avec des atouts supplémentaires ?

Selon les informations de Bloomberg et du cabinet d'études IDC, les ventes de l'iPhone 16e seraient 60% plus élevées que celles de l'iPhone SE 2022 sur les trois premiers jours de commercialisation, faisant mentir les craintes de voir le prix plus élevé effrayer les acheteurs.

Un prix et du potentiel à faire valoir

Apple a tout de même su maintenir un écart de prix entre l'iPhone 16e et le reste de la gamme tout en mettant en avant une expérience utilisateur finalement très proche avec le même OS, le même processeur et la possibilité de profiter d'Apple Intelligence grâce à ses 8 Go de RAM embarqués, supérieurs aux 6 Go de l'iPhone 15 / iPhone 15 Plus.

Il reste à voir si cet effet positif initial se maintiendra dans le temps, notamment si l'iPhone 16e parvient à cannibaliser les ventes de l'iPhone 15, toujours au catalogue d'Apple, grâce à ses nouveautés et ce support de l'IA dont manquent les anciennes générations d'iPhone.

Les analystes ne s'attendent cependant pas à ce que cela améliore les ventes d'iPhone en Chine, immense marché pour Apple mais qui tend à lui échapper sous la pression de la concurrence et d'une logique préférence nationale vers les fabricants chinois.