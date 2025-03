On commence avec la caméra de surveillance WiFi extérieure sans fil solaire eufy SoloCam S220.

Grâce à son alimentation solaire sans fil, la batterie reste toujours pleine : trois heures d’ensoleillement quotidien suffisent pour assurer son bon fonctionnement.

Les voyants LED infrarouges et l’ouverture f/1.6 offrent une excellente visibilité, de jour comme de nuit.

L’IA identifie toute présence humaine, qu’il s’agisse d’un proche, d’un livreur ou d’un inconnu. Vous pouvez également connecter la caméra à HomeBase 3 pour une reconnaissance faciale avancée (non inclus).

La caméra offre un stockage embarqué sécurisé et sans frais mensuels.

Retrouvez la eufy SoloCam S220 à 49,99 € au lieu de 56,23 €, soit une remise de 11 % sur Amazon. Pour information, son prix officiel s'élève à 99,99 €.

La caméra est également disponible en pack de 2 à 96,99 €.



On continue avec la montre connectée Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth.

Elle est équipée d’un boîtier en acier inoxydable, d’un écran AMOLED HD de 1,43 pouce avec la fonction Always-on display et d’une couronne rotative pour une navigation fluide.

Avec une autonomie de 72 heures en mode AOD, elle assure un suivi continu de la santé, incluant la fréquence cardiaque, le SpO2 et l’analyse du sommeil.

La prise d’appels en Bluetooth permet de répondre facilement d’un simple geste.

La Xiaomi Watch 2 Pro intègre un GPS double-bande pour une localisation précise et un guidage optimal. Plus de 150 modes sportifs sont disponibles, dont 10 programmes de course embarqués.

Étanche jusqu’à 50 mètres, elle convient aux sports aquatiques et offre un stockage de 2 + 32 Go, idéal pour emporter votre musique partout avec vous.

La Xiaomi Watch 2 Pro est disponible avec boîtier noir et bracelet noir ou boîtier argenté avec bracelet marron à 229,99 € grâce au code ASFR040 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

La version eSIM est elle disponible en noir à 289,99 € avec le code ASFR040.

Pour rappel, les prix officiels s'élèvent à 269,99 € pour la version Bluetooth et 329,99 € pour la version eSIM.





Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth ouverts Xiaomi OpenWear Stereo.

Légers, ils offrent un design ouvert pour un confort absolu, avec un contour d’oreille ergonomique et un alliage en nickel-titane à mémoire de forme, assurant un maintien optimal, même en mouvement.

Grâce à leurs haut-parleurs dynamiques de 17 x 12 mm, les écouteurs délivrent un son haute résolution, certifié Hi-Res Audio Wireless avec le codec LHDC. Les basses sont profondes, les médiums équilibrés et les aigus d’une grande clarté. Un pilote de réduction des fuites sonores de 10 mm protège votre audio à plus de 25 cm, garantissant une confidentialité totale lors de vos appels.

Avec deux microphones et une suppression du bruit par IA, profitez d’appels clairs, même en milieu bruyant. Le mode écoute active permet également de rester conscient de son environnement en temps réel.

L’autonomie assure jusqu’à 7,5 heures d’écoute par charge, et 38,5 heures avec l’étui de charge. De plus, l’indice IP54 assure une résistance à la poussière et aux éclaboussures.

La connectivité est fluide grâce à Xiaomi HyperOS, avec des fonctionnalités avancées comme la commande tactile intelligente, le partage audio et la compatibilité avec l’assistant vocal.

Les Xiaomi OpenWear Stereo, disponibles en gris minéral ou crème, sont en ce moment à 61,99 € grâce au code ASFR008 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

D'après le site officiel Xiaomi, leur prix de base s'élève à 99,99 €.

À découvrir également sur GNT :