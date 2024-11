Après avoir misé sur la finesse du design de l'iPhone, Apple s'en est progressivement éloignée. de 7 à 7,5 mm environ, les générations se sont peu à peu rapprochées des 8 mm et les ont même dépassé avec les iPhone 15 et 16 Pro.

Cela donne des smartphones aux tranches marquées dont le style a été repris par beaucoup de marques concurrentes. Pour créer la surprise et l'envie, rien de tel que de renverser la table et revenir à ce qui avait été oublié.

Le plus fin des iPhone ?

L'iPhone 17 Air, remplaçant des iPhone Plus au succès modeste, pourrait donc jouer la carte de la finesse pour se distinguer et marquer les esprits, ce que le format compact ou le grand écran et la grande batterie n'ont su attiser.

Et selon les rumeurs, l'iPhone 17 Air aurait ainsi une épaisseur de 6 mm seulement, soit un appareil mobile plus fin que l'iPhone 6 et ses 6,9 mm. C'est peu mais certains proposent déjà mieux en passant sous les 6 mm, notamment pour affiner les smartphones pliants.

Un nouveau membre dans la gamme de 2025

Il y a vraisemblablement un compromis à trouver pour expliquer le choix de cette finesse mais cela suffirait déjà à le démarquer par rapport aux autres iPhone et à beaucoup de smartphones Android.

iPhone 6 et 6 Plus, de 6,9 à 7,1 mm

iPhone 17 Air ou Slim, il semble donc qu'il y ait bien un nouveau modèle prévu dans la gamme iPhone de 2025. Il pourrait proposer un grand affichage 6,6 pouces et embarquer une puce Apple A19 similaire à celle de l'iPhone 17 standard, tandis qu'une variante Pro se destinera aux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, avec 8 Go de RAM pour faire tourner Apple Intelligence et un unique capteur photo de 48 mégapixels à l'arrière.