Apple a du mal à trouver la bonne formule pour positionner son iPhone dans une catégorie intermédiaire. Les versions Pro sont les vedettes et se vendent le mieux mais le succès est plus difficile à obtenir avec les modèles standard.

La firme a essayé de modifier son approche ces dernières années en proposant un iPhone Mini offrant la puissance de l'iPhone dans un format compact d'abord, puis un iPhone Plus doté d'un grand affichage et d'une batterie conséquente.

Les deux formules n'ont pas vraiment convaincu et les ventes sont significativement plus basses que les autres modèles. D'où l'idée de tenter une nouvelle approche l'an prochain.

iPhone 17 Air, le nouveau pari

L'iPhone Plus serait ainsi remplacé par un iPhone 17 Air ou Slim se distinguant par une plus grande finesse. Après le format compact et les grandes dimensions, la réussite viendra-t-elle de la faible épaisseur ?

Les jours de l'iPhone Plus sont-ils comptés ?

Les rumeurs de ces derniers mois vont en ce sens et l'analyste Jeff Pu, de Haitong International, y va de ses prédictions sur les caractéristiques. Comme Ming-Chi Kuo, autre analyste bien connu, il anticipe un smartphone doté d'un affichage 6,6 pouces toujours équipé de l'îlot Dynamic Island intégrant la reconnaissance faciale avancée Face ID et un capteur photo avant de 24 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels sur les modèles actuels).

Apple Intelligence mais un seul capteur photo

L'iPhone 17 Air profiterait d'un châssis en aluminium et il profitera d'un processeur Apple A19 gravé en 3 nm chez le fondeur TSMC. Le modèle est attendu avec le premier modem 5G conçu en interne par Apple et qui fera ses débuts dans l'iPhone SE 4 attendu au printemps 2025.

Doté de 8 Go de RAM, comme les iPhone 16, il pourra supporter les fonctionnalités IA de l'environnement Apple Intelligence. A l'arrière, le smartphone ne compterait qu'un unique capteur photo de 48 mégapixels.

L'iPhone 17 Air sera logiquement présenté en septembre 2025 en même temps que les autres membres de la gamme. Cette évolution saura-t-elle convaincre les amateurs d'iPhone qui ne semblent avoir d'yeux que pour les modèles Pro ? La formule gagnante reste à trouver.