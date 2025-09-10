Après deux générations marquées par le titane, Apple opère un virage à 180 degrés pour ses modèles Pro de 2025. Les nouveaux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max arborent un design unibody en aluminium, protégé à l'avant comme à l'arrière par une nouvelle génération de verre Ceramic Shield.

Annoncés lors de la keynote du 9 septembre, ces fleurons embarquent la puce A19 Pro, des capteurs photo survitaminés et une autonomie revue à la hausse, marquant une évolution plus pragmatique que spectaculaire.

Pourquoi ce retour à l'aluminium ?

La décision d'abandonner le titane sur la gamme Pro est multifactorielle. Si ce matériau offrait une excellente rigidité, il posait des défis en matière de dissipation thermique, un point sensible sur les modèles précédents.

Le passage à un design en aluminium, dont la conductivité thermique est bien meilleure, permet à Apple d'intégrer une nouvelle chambre à vapeur pour refroidir plus efficacement la puissante puce A19 Pro. Des considérations industrielles et écologiques ont aussi pesé dans la balance : l'aluminium est moins cher, plus simple à usiner à grande échelle et son recyclage s'inscrit mieux dans la stratégie environnementale d'Apple.

Quelles sont les nouveautés marquantes côté photo et autonomie ?

Le changement le plus visible se situe au dos de l'appareil, avec un bloc photo visiblement plus imposant. Celui-ci abrite un nouveau capteur téléobjectif 56 % plus grand, offrant un zoom optique 4x et jusqu'à 8x grâce à une nouvelle technologie de fusion logicielle.

Les trois capteurs arrière passent à 48 mégapixels. Côté vidéo, les iPhone 17 Pro peuvent désormais filmer en 4K à 120 i/s. L'autre grande amélioration concerne l'autonomie. Grâce au gain de place permis par l'abandon du tiroir SIM sur certains modèles et à une meilleure gestion énergétique, Apple promet jusqu'à 39 heures de lecture vidéo, un record pour un iPhone.

Quand et à quel prix seront-ils disponibles ?

Apple conserve son calendrier habituel. Les précommandes pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max ouvriront ce vendredi 12 septembre, pour une disponibilité en magasin le 19 septembre.

La gamme de prix reste stable par rapport à la génération précédente, démarrant à 969€ pour l'iPhone 17 Pro en version 256 Go. Le Pro Max, quant à lui, débute à 1479€ et pourra grimper jusqu'à une capacité de stockage inédite de 2 To. Trois coloris sont annoncés : Argent, Orange Cosmique et Bleu Profond.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le titane a-t-il complètement disparu de la gamme iPhone ?

Non, le titane n'a pas disparu, mais il change de statut. Il devient la signature du tout nouvel iPhone Air, un modèle ultra-fin (5,6 mm) où la rigidité du titane est essentielle pour garantir la solidité structurelle de l'appareil.

L'abandon du titane rend-il l'iPhone 17 Pro moins résistant ?

Pas nécessairement. Apple compense ce changement par l'utilisation d'un design unibody et l'application de son verre Ceramic Shield 2 à l'avant et à l'arrière. La marque annonce une résistance aux rayures 3x supérieure et une résistance aux fissures 4x meilleure que sur les modèles précédents.

Qu'est-ce que la puce A19 Pro apporte de plus ?

Bien que les détails techniques n'aient pas tous été révélés, la puce A19 Pro est gravée avec un nouveau procédé qui améliore les performances et l'efficacité énergétique. Elle est surtout conçue pour gérer les tâches gourmandes comme le jeu, le traitement des images des nouveaux capteurs 48 Mpx et les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à iOS.