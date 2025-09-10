Après iOS 18 qui a animé la gamme iPhone 16 vient...iOS 26 qui équipera les iPhone 17. Le changement de numérotation se veut plus en phase avec l'année durant laquelle est utilisée la version de la plate-forme mobile.

Présentée en juin durant l'événement WWDC 2025, elle se distingue par une refonte esthétique qui met en avant un style Liquid Glass déjà inauguré sur le casque de réalité mixte Apple Vision Pro.

Ce nouveau style s'accompagne d'animations voulant apporter de la fluidité et de l'intuitivité dans le fonctionnement. Les grandes applications de l'OS mobile voient ainsi leur présentation adaptées à ce nouvel aspect.

Nouvelles applications, nouvelles fonctionnalités

Mais iOS 26 apporte aussi un certain nombre de nouvelle fonctionnalités plus ou moins visibles. Apple renforce les possibilités de filtrage d'appels et SMS indésirables au sein de ses applications et ajoute des applications Jeux et Aperçu, la première regroupant les activités ludiques et la seconde permettant de visualiser et d'éditer facilement documents et photos.

La fonction WiFi Aware ouvre une passerelle avec d'autres appareils à proximité (pas forcément d'Apple) pour échanger des documents rapidement. Enfin, la nouvelle fonction d'alimentation adaptative promet de prolonger l'autonomie des appareils mobiles en ajustant de nombreux paramètres.

Bien évidemment, l'environnement Apple Intelligence pilotera les fonctions d'intelligence artificielle avec l'assistant Siri.

Quels iPhone auront droit à iOS 26 ?

Toutes ces nouveautés de iOS 26 seront bien sûr présentes nativement sur la nouvelle gamme iPhone 17 tout juste dévoilée et qui fait la part belle au nouveau venu, l'iPhone Air.

Les nouveaux iPhone seront disponibles à partir du 19 septembre mais, comme toujours, iOS 26 arrivera un peu avant pour les iPhone d'ancienne génération. En l'occurence, la mise à jour pourra être récupérée dès le 15 septembre à 19 heures.

Mais quels iPhone seront concernés ? Pour iOS 26, il faudra disposer au minimum d'un iPhone 11 pour bénéficier du nouvel OS mobile, au moins dans ses grandes lignes.

Le nouvel OS mobile fera aussi son apparition sur l'iPhone SE, la version entrée de gamme de l'iPhone. Seul le tout premier modèle n'est plus éligible et la mise à jour concerne donc aussi le récent iPhone 16e qui lui succède.