Depuis plusieurs générations, l'iPhone Pro propose le même design pour son bloc photo avec un carré logeant ses trois capteurs : grand angle, ultra grand angle et téléobjectif.

Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ne dérogent pas à cette règle mais la rumeur veut que l'iPhone 17 Pro / Pro Max de 2025 adopte une disposition différente.

Initiant un nouveau cycle dans le style des iPhone, la prochaine sériep pourrait changer singulièrement la forme du bloc photo en la rapprochant de celle d'un concurrent : les smartphones Pixel de Google.

Les capteurs photo à l'horizontale

L'image d'un châssis diffusé sur le réseau social chinois Weibo semble indiquer que le bloc photo de l'iPhone 17 Pro sera en forme de bandeau horizontal dans la partie supérieure de la coque, un style largement utilisé par les Pixel depuis que Google s'implique plus dans la conception de ses appareils mobiles, du processeur mobile Google Tensor à un design moins passe-partout, illustré notamment par un bandeau de capteurs comme on le retrouve sur la dernière série Pixel 9.

Châssis supposé de l'iPhone 17 Pro (credit : Weibo)

C'est cette idée que reprendrait Apple pour ses iPhone 17 Pro et Pro Max et un concept diffusé par le leaker Digital Chat Station donne une meilleure idée de ce que cela pourrait donner.

Sur les trois capteurs, le module ultra grand angle se situerait au milieu de la barre et la nouvelle disposition serait pensée pour faciliter la production de vidéos spatiales, comme savent déjà le faire les iPhone 15 Pro et les iPhone 16 avec leur disposition de capteurs actuelle.

Le bandeau, une évolution plus générale ?

Le leaker semble accréditer l'idée du changement de design avec un rectangle aux bordures arrondies mais ne s'avance pas sur la disposition des capteurs photo. Il note toutefois que d'autres fabricants de smartphones Android pourraient également se mettre au bandeau.

iPhone 17 Pro (concept, credit : Digital Chat Station)

La tendance serait donc plus générale que le seul choix d'Apple de faire varier le design de ses smartphones. A plus d'un an du lancement de la série iPhone 17, tout ceci reste bien sûr très spéculatif et la firme de Cupertino a encore tout le temps de modifier ses projets.