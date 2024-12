Les iPhone Plus ne réussissant pas mieux que les iPhone Mini avant eux sur le marché, Apple pourrait de nouveau changer de stratégie l'an prochain pour la série iPhone 17.

Il se dit que l'iPhone 17 Plus serait ainsi remplacé par un iPhone 17 Air qui troquera les grandes dimensions et la grande batterie pour un design ultrafin. Les détails sont encore maigres mais il serait encore plus fin que l'iPhone 6 et ses 6,9 mm d'épaisseur.

2 mm de moins que l'iPhone 16 Pro

Le journaliste Mark Gurman, de Bloombeg, avance que l'iPhone 17 Air serait environ 2 mm plus fin que l'actuel iPhone 16 Pro. ce dernier étant épais de 8,25 mm, cela donnerait au futur iPhone une finesse de 6,25 mm rarement rencontrée dans l'industrie mobile, hormis pour certains smartphones pliants (dépliés) afin d'assurer une épaisseur raisonnable lorsqu'ils sont repliés.

Si une telle finesse est rare, c'est que cela risque de fragiliser le smartphone qui n'est déjà pas à l'abri d'impacts et de torsions en temps normal. D'autre part, cela réduit le volume intérieur du smartphone, déjà très contraint avec des épaisseurs de 7 à 9 mm, imposant des limitations pour intégrer tous les composants et une batterie digne de ce nom.

Dans le cas de l'iPhone 17 Air, on s'attend déjà à un écran de diagonale 6,6 pouces mais avec un seul capteur photo à l'arrière et une batterie dont la capacité risque d'être limitée.

Un modem 5G signé Apple

Le prochain iPhone pourrait être aussi le seul de sa gamme à embarquer un modem 5G directement conçu par Apple. Cette première mouture serait plus compacte que les modems Snapdragon habituellement utilisés mais n'aurait pas de compatibilité 5G mmWave.

Cette dernière apparaîtrait ensuite quand le modem sera proposé dans la gamme iPhone 18 de 2026 mais vraisemblablement seulement pour les versions Pro.

Credit : iFixit

Avec l'iPhone SE 4 avant lui, également doté d'un modem custom, il ouvrira ainsi une nouvelle ère qui verra la fin de la présence des modems Snapdragon de Qualcomm d'ici trois ans.

Parallèlement, Apple travaillerait toujours sur un projet d'iPhone pliant donnant lieu à de nouveaux designs. Cela permettra-t-il de relancer un marché des smartphones pliants qui commence à faire du sur place ?