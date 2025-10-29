L'iPhone 17 est à peine dans nos poches que la machine à rumeurs s'emballe déjà pour la suite. Si l'iPhone 18 fait parler de lui, c'est surtout le modèle du 20e anniversaire, l'iPhone 20 attendu pour 2027, qui cristallise les fantasmes. La dernière fuite en date évoque un changement de design majeur, maintes fois repoussé : la suppression pure et simple de tous les boutons mécaniques.

Qu'est-ce que ce nouveau design "solid-state" ?

L'information, relayée par le leaker Instant Digital, est claire : Apple aurait enfin validé la production de masse des boutons "solid-state" (à état solide) pour l'iPhone 20. Fini le "clic" mécanique.





Tous les boutons seraient concernés : volume, alimentation, le bouton Action et même le nouveau bouton de contrôle de la caméra. Ils seraient remplacés par des surfaces fixes, incapables de s'enfoncer, mais équipées de capteurs de pression et de moteurs haptiques pour simuler la sensation physique d'un clic, à l'instar du trackpad des MacBooks.

L'iPhone 18 servira-t-il de transition ?

Ce grand saut n'arrivera pas d'un coup. Selon le leaker Setsuna Digital, l'iPhone 18, prévu pour 2026, servira de laboratoire d'essai. Il conserverait ses boutons mécaniques, mais initierait la transition en simplifiant le bouton caméra.





Alors que le bouton actuel de l'iPhone 17 utilise des capteurs capacitifs (pour le toucher) et de pression, celui de l'iPhone 18 se contenterait de la détection de pression, une technologie plus simple et moins coûteuse, déjà utilisée par des concurrents chinois comme Oppo ou Vivo.

Pourquoi Apple s'obstine-t-il à vouloir supprimer les boutons ?

Ce n'est pas un caprice de designer. Cette rumeur est une arlésienne, déjà attendue pour l'iPhone 16 Pro avant d'être abandonnée. L'objectif ultime d'Apple est de créer le téléphone parfait : une simple "plaque de verre" ("a pristine slab of glass") sans la moindre aspérité.





Supprimer les pièces mécaniques est une étape logique. Cela réduit l'usure, améliore drastiquement l'étanchéité et simplifie les réparations. Cette rumeur s'imbrique parfaitement avec celle d'un iPhone 20 doté d'un écran "wrap-around" qui recouvrirait les tranches, sans aucune bordure ni découpe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un bouton "solid-state" ?

C'est un bouton qui ne bouge pas. Il n'y a pas de pièce mécanique qui s'enfonce. Il utilise des capteurs de pression pour détecter l'appui et un moteur haptique pour simuler la sensation d'un clic, comme le trackpad des MacBooks.

Quand cet iPhone 20 est-il attendu ?

L'iPhone 20 est attendu pour 2027. Il marquerait le 20e anniversaire de la sortie du tout premier iPhone par Steve Jobs en 2007.

Cette rumeur est-elle crédible ?

Elle l'est plus que les années précédentes. Les fuites passées (notamment pour l'iPhone 16) ont été abandonnées. Le fait qu'Apple vise désormais l'iPhone 20, un modèle anniversaire symbolique, et prépare une transition avec l'iPhone 18, rend le calendrier beaucoup plus plausible.