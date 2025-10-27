Une rumeur persistante suggère qu'Apple pourrait équiper tous les modèles de l'iPhone 18 avec 12 Go de mémoire vive, y compris le modèle de base. Cette harmonisation matérielle, motivée par les besoins croissants de l'intelligence artificielle embarquée, mettrait fin à la segmentation actuelle et pourrait redéfinir la hiérarchie de la gamme.

Depuis quelques générations, Apple segmente soigneusement sa gamme d'iPhone non seulement par les capacités photographiques ou la puce, mais aussi par la quantité de mémoire vive.

La gamme iPhone 17 actuelle en est l'exemple parfait : les modèles Pro / Pro Max et Air bénéficient de 12 Go de RAM, tandis que le modèle standard reste cantonné à 8 Go. Cette différence conditionne l'accès à certaines fonctionnalités avancées d'Apple Intelligence.

Vers une parité matérielle inattendue ?

Des informations concordantes provenant de la chaîne d'approvisionnement asiatique indiquent qu'Apple aurait intensifié ses commandes auprès de ses fournisseurs clés.

La firme de Cupertino aurait notamment sollicité Samsung, SK Hynix et Micron pour augmenter la production de puces DRAM de type LPDDR5X. Un détail technique crucial retient l'attention : ces composants spécifiques ne sont fabriqués qu'en configurations de 12 Go et 16 Go.

Cette contrainte de production rendrait de fait improbable la reconduction d'un modèle d'entrée de gamme avec seulement 8 Go de mémoire. L'iPhone 18 standard serait donc mécaniquement propulsé au même niveau de RAM que ses homologues plus onéreux.

L'intelligence artificielle comme moteur du changement

Cette évolution ne serait pas le fruit du hasard, mais bien une réponse directe aux exigences croissantes de l'intelligence artificielle embarquée dans les iPhone. Les grands modèles de langage (LLM) qui animent les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont particulièrement gourmands en mémoire vive. Une plus grande quantité de RAM permet de traiter localement des modèles plus complexes, garantissant rapidité et confidentialité.

En dotant tous ses futurs appareils de 12 Go de RAM, Apple s'assurerait une base matérielle homogène et performante. Cela permettrait de déployer des fonctions d'IA plus complexes sur l'ensemble de la gamme, sans devoir créer des versions allégées pour le modèle le moins cher et ainsi simplifier le développement logiciel.

Quelles conséquences sur la gamme et les prix ?

Si cette uniformisation se confirme, elle soulève des questions stratégiques importantes pour Apple. Comment l'entreprise différenciera-t-elle alors ses modèles Pro si un avantage matériel aussi tangible que la RAM disparaît ?

La distinction pourrait se reporter encore plus sur les capteurs photo, la technologie de l'écran comme le ProMotion ou la vitesse de la puce. Cette montée en gamme matérielle pour le modèle de base pourrait également avoir un impact sur son prix de vente.

La réponse définitive est attendue pour la présentation de la gamme, dont le calendrier de lancement pourrait lui-même être modifié. Les rumeurs évoquent une sortie des modèles Pro et du pliable à l'automne 2026, suivie de celle des iPhone 18 et 18e au printemps 2027.