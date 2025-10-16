Les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient intégrer une technologie encore relativement rare sur les smartphones pour leur appareil photo principal. Cette amélioration, confirmée par des sources de la chaîne d'approvisionnement, offrira un contrôle sans précédent sur la profondeur de champ et la gestion de la lumière, ce qui devrait apporter du sang neuf pour la photographie mobile d'Apple.

Longtemps évoquée dans les couloirs de Cupertino, l'idée d'une ouverture variable sur l'appareil photo de l'iPhone semblait relever du serpent de mer technologique, même si on trouve cette fonctionnalité sur certains smartphones Android haut de gamme depuis plusieurs années.

D'abord pressentie pour l'iPhone 17, cette avancée a finalement été repoussée. Aujourd'hui, des rapports concordants issus de la chaîne de production asiatique viennent corroborer les prédictions de l'analyste Ming-Chi Kuo : le développement des composants pour l'iPhone 18 a bel et bien commencé.

Qu'est-ce qu'une ouverture variable et pourquoi est-ce important ?

Concrètement, l'ouverture variable agit comme l'iris de l'œil humain. Elle permet d'ajuster la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo. Dans des conditions de faible luminosité, l'ouverture peut s'agrandir pour capter plus de lumière, tandis qu'en plein soleil, elle se rétrécit pour éviter la surexposition.

Classiquement, les modules photo des smartphones possèdent des optiques à ouverture fixe, ce qui peut conduire à une multiplication des capteurs pour répondre à différents besoins ou produire plusieurs niveaux de grossissement sans perte.

Des crops de l'image prise par le capteur et la photographie computationnelle permettent ensuite d'offrir des plages de zoom hybrides ou artificielles.

Mais le bénéfice le plus attendu de l'ouverture variable réside dans le contrôle de la profondeur de champ. Un photographe pourra ainsi choisir d'isoler un sujet avec un arrière-plan flou ou, à l'inverse, d'obtenir une netteté parfaite du premier plan à l'horizon pour une photo de paysage.

C'est une flexibilité créative que le mode Portrait actuel ne fait qu'imiter de manière logicielle, et qui sera aussi bénéfique pour les vidéastes souhaitant conserver une vitesse d'obturation naturelle en plein jour.

Une différenciation stratégique pour les modèles Pro

Selon les informations relayées, cette technologie sera l'apanage des modèles les plus haut de gamme, à savoir l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Apple semble donc vouloir creuser davantage l'écart entre ses différentes gammes, réservant les innovations les plus marquantes à ses fleurons pour justifier leur positionnement tarifaire sur un marché de plus en plus saturé.

La machine industrielle est déjà en marche. Des partenaires historiques d'Apple comme LG Innotech et Foxconn seraient en charge de la fabrication du module caméra, tandis que des sociétés comme Luxshare ICT et Sunny Optical fourniraient l'actuateur, la pièce maîtresse qui pilote le mécanisme d'ouverture. Le plan de commercialisation serait donc déjà en cours de déploiement.

Apple n'invente rien, mais cherche à perfectionner

Il est important de noter qu'Apple n'est pas le premier constructeur à s'aventurer sur ce terrain. Samsung avait déjà équipé ses Galaxy S9 et S10 de cette technologie en 2018 et 2019, avant de l'abandonner en raison de son coût et de l'épaisseur qu'elle ajoutait aux appareils. Plus récemment, des marques comme Huawei ou Xiaomi l'ont également intégrée à leurs modèles phares.

La stratégie d'Apple est souvent la même : laisser d'autres essuyer les plâtres, puis arriver sur le marché avec une implémentation plus mature et mieux intégrée à son écosystème logiciel. La combinaison de cette flexibilité matérielle avec la puissance de la photographie computationnelle de la firme pourrait donner des résultats redoutables.

Reste à voir si l'impact sera aussi significatif qu'attendu. La petite taille des capteurs de smartphones limite intrinsèquement l'effet de profondeur de champ par rapport à un appareil photo reflex. L'enjeu pour Apple sera de prouver que cette innovation n'est pas un simple argument marketing, mais bien un outil qui changera la manière dont des millions d'utilisateurs capturent leur quotidien. Réponse attendue à l'automne 2026.