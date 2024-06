Depuis les premiers smartphones pliants en 2019, Samsung domine le segment grâce à ses smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip renouvelés d'année en année. Il vient seulement d'être rattrapé en début d'année par Huawei, autre pionnier du pliant mais essentiellement "replié" sur son marché national du fait des sanctions commerciales américaines.

Les formats d'écran se pliant vers l'intérieur comme un livre (pliure dans sens de la longueur) ou un clapet (pliure dans sens de la largeur) sont ainsi devenus des références reprises par d'autres fabricants avec des optimisations à la marge.

Samsung Galaxy Z Fold et Z Flip, des formats pliants largement adoptés

D'autres styles d'écran pliables ou étirables existent mais ils sont généralement relégués aux curiosités de laboratoire et aux prouesses de R&D. Le groupe Huawei, encore lui, avait pourtant tenté un autre style pour son entrée sur le segment en 2019 en proposant un design "wrap around" pour lequel l'écran pliant se replie sur la face extérieure.

Un premier iPhone pliant pour fin 2026 ?

L'idée était intéressante ergonomiquement en laissant l'écran occuper la face avant, arrière et une tranche latérale pour y afficher un maximum d'informations mais elle avait l'inconvénient d'être plus fragile, l'écran pliant étant à la merci des chutes, chocs et rayures du quotidien.

Le groupe chinois a par la suite abandonné cette conformation pour se tourner vers les formats de référence pour ses Huawei Mate X3 et Huawei P50 Pocket. Elle pourrait toutefois retrouver vie chez un fabricant très attendu sur le segment des smartphones pliants : Apple !

La firme de Cupertino ne s'est pas encore lancée dans l'aventure du pliant et les observateurs et analystes s'accordent à penser qu'elle ne lancera un iPhone pliant pas avant 2026 au mieux.

L'analyste Jeff Pu, de Haitong International, croit pouvoir déchiffrer les projets d'Apple en la matière en prédisant l'arrivée d'un appareil hybride de 20,3 pouces (qui pourrait être une sorte de MacBook ou d'iPad pliant) en 2025 puis d'un iPhone pliant un an plus tard.

Le retour du wrap around

Et selon lui, ce dernier exploitera un affichage souple de 7,9 pouces avec le fameux design wrap around se pliant sur l'extérieur, comme les smartphones Huawei Mate X des débuts.

Huawei Mate XS le format wrap around

Jeff Pu ne donne pas de détails sur cet iPhone pliant qui ne serait prévu que pour la fin d'année 2026. Ce format permettrait d'éviter la fameuse pliure centrale qui affecte les appareils mobiles de Samsung et que certains fabricants sont parvenus à faire disparaître en jouant sur la charnière et la façon dont l'affichage se plie à l'intérieur de celle-ci.

Cela voudrait dire également qu'Apple a plus ou moins résolu la question de la fragilité de l'écran souple plus exposé dans cette configuration. Mais il est vrai que les affichages ont beaucoup progressé depuis les premiers smartphones pliants en changeant de matériau et en gagnant en robustesse. Mais tout ceci reste bien sûr à confirmer par l'intéressée.