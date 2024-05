Les premiers smartphones pliants ont fait leur apparition en 2019 et Samsung a rapidement dominé le segment avec ses modèles Galaxy Z Fold d'abord puis Galaxy Z Flip.

Depuis, le nombre de fabricants de ces drôles d'engins à l'écran repliable s'est multiplié (à l'exception notable d'Apple) mais le groupe coréen a tenu bon, malgré une gamme qui s'est répétée d'année en année tandis que d'autres amélioraient certains aspects : finesse, charnière ne laissant pas de pliure...

Alors que Samsung doit présenter ses prochains smartphones Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 en juillet à Paris, et qui resteront dans la même veine, le marché du smartphone pliant a connu un rebondissement en début d'année : Samsung n'est plus le premier acteur du marché au premier trimestre 2024 !

Huawei nouveau leader...avec le seul marché chinois

Cette place revient désormais au groupe chinois Huawei, pionnier lui aussi des smartphones pliants mais qui a dû se faire discret ces dernières années du fait des restrictions commerciales imposées par les USA.

Cela ne l'a pas empêché de continuer à proposer de nouveaux modèles réservés au marché chinois, jusqu'au Huawei Mate X5 présenté en septembre 2023 avec l'avantage d'un processeur Kirin 9000S et d'un modem 5G.

Huawei Mate X5

Le succès semble avoir été au rendez-vous puisque le cabinet d'études Counterpoint Research crédite le groupe chinois d'une part de marché de 35% dans les smartphones pliants au premier trimestre 2024, contre 23% pour Samsung, dans un marché global en solide progression (+49% de livraisons sur un an).

Samsung fait les frais de l'effet post-fêtes de fin d'année avec une baisse de ses livraisons de 42% sur un an tandis que les marques chinoises s'offrent des performances à trois, voire même quatre chiffres !

Ainsi, Huawei, nouveau leader, a vu ses livraisons progresser de 257%, Honor de 460% tandi que Motorola (groupe Lenovo) a accru les siennes de 1473% sur un an !

Une concurrence qui s'intensifie

Samsung perd pour la première fois sa couronne face à un Huawei revenant en force sur le marché des smartphones (pas seulement pliants) notamment grâce au Mate X5, trois fois champion trimestriel du marché chinois.

Et pendant que le groupe chinois reste encore sur son marché local, Honor et Motorola ont pu profiter de bonnes ventes sur les marchés internationaux avec le Honor Magic V2 et le Moto RAZR 40 qui ont su séduire le public.

D'autres acteurs, comme OnePlus ou Vivo, ont aussi lancé leurs premiers modèles pliants, ajoutant de la pression de concurrence sur Samsung. L'arrivée des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 parviendra-t-elle à relancer la machine ? Gare à l'arrivée de Honor et Xiaomi sur le segment des smartphones pliants type clapet, prédisent les analystes.