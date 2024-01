La mise à jour iOS 17.3 atteint le stade de la Release Candidate. D'ores et déjà, Apple indique que la version stable sera disponible dans le courant de la semaine prochaine pour le grand public. Cette date de sortie est divulguée dans un communiqué de presse qui évoque un nouveau fond d'écran Unity Bloom pour l'écran de verrouillage.

Ce fond d'écran présentera les conteurs de fleurs qui se colorent à l'activation de l'écran. Il sera également proposé sur iPad (iPadOS 17.3). Avec un cadran Unity Bloom de l'Apple Watch (watchOS 10.3), une grosse fleur ou plusieurs petites fleurs sur la montre connectée se rempliront de couleurs en levant le poignet.

" Des fleurs écloses et des couleurs vives symbolisent le panafricanisme et des générations d'efforts collectifs pour combattre les injustices et enrayer les obstacles ", écrit Apple pour célébrer le Black History Month qui se déroule en février outre-Atlantique.

Une protection supplémentaire contre le vol

iOS 17.3 inaugure une fonctionnalité Stolen Device Protection. Cette protection supplémentaire en cas de vol d'appareil a pour but d'augmenter la sécurité de l'iPhone et de l'identifiant Apple. Elle exige l'authentification Face ID ou Touch ID pour effectuer certaines actions, même si le code d'accès a été compromis.

Il peut s'agir de l'accès aux mots de passe du trousseau iCloud, la suppression des contenus et de réglages, la désactivation du mode Perdu, le recours aux méthodes de paiement enregistrées dans Safari, la configuration d'un nouvel appareil.

D'une durée d'une heure, un délai de sécurité entre également en jeu pour des opérations comme la modification du mot de passe Apple ID, l'activation de la clé de secours pour l'identifiant Apple, l'ajout ou la suppression de Face ID ou Touch ID, la désactivation de Localiser et de la protection elle-même. Ce délai d'attente n'est pas nécessaire si l'iPhone est dans un lieu connu (domicile ou lieu de travail, par exemple).

Playlists collaboratives

Pour Apple Music, la mise à jour iOS 17.3 ajoute la possibilité de créer des playlists collaboratives (ajouter, réorganiser, supprimer des titres), avec aussi des réactions émojis sur n'importe quel titre d'une liste de lecture collaborative.

Apple signale par ailleurs des optimisations pour la détection des accidents sur tous les modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 15.