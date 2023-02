L'année 2022 a vu passer un nouveau smartphone iPhone SE qui se positionne en entrée de gamme tout en proposant un design compact avec son affichage 4,7 pouces et son module de reconnaissance tactile Touch ID en façade, tout en offrant désormais une compatibilité 5G.

Son successeur est censé changer de design et se rapprocher de l'iPhone XR avec un affichage plus grand, une encoche et un style plus proche de la gamme iPhone standard mais l'analyste Ming-Chi Kuo semblait pessimiste sur son destin.

L'iPhone SE 4 pas en adéquation ? Pas si vite...

Ce dernier indiquait en décembre qu'Apple avait décidé d'annuler l'iPhone SE 4 pour des motifs de rentabilité du modèle. Plus coûteux à produire, il se rapprocherait des iPhone standard qui sont eux-mêmes de plus en plus séparés des versions Pro rassemblant le gros des innovations.

Toutefois, le même analyste vient de revenir sur son affirmation et évoque de nouveau un iPhone SE 4 qui serait lancé en 2024. Sa particularité serait bien de disposer d'un affichage plus grand avec une diagonale de 6,1 pouces mais aussi en passant par une dalle OLED, ce qui serait une première pour cette catégorie.

Plus proche de l'iPhone 14 ?

Ming-Chi Kuo suggère désormais un design se rapprochant en effet de l'iPhone 14. Embarquera-t-il le premier modem 5G conçu en interne par Apple, avec une compatibilité limitée aux bandes sub-6 GHz ? La question semble être toujours d'actualité.

L'iPhone SE 3 ayant été lancé en mars 2022, une fenêtre de tir sur mars 2024 paraît probable, si Apple maintient ses habitudes. L'iPhone SE 3 de 2022 a déjà vu son prix passer au-dessus de 500 € et il ne serait pas étonnant d'observer une nouvelle poussée du tarif de l'iPhone en ouverture de gamme si les détails énoncés ici se confirment...