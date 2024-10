Apple publie les mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 de ses systèmes d'exploitation. Elles introduisent les premières fonctionnalités Apple Intelligence s'appuyant notamment sur les puces du groupe pour l'exécution de modèles d'IA générative (ou modèles génératifs dans le langage d'Apple).

Cela comprend les outils d'écriture au niveau système, les résumés et les réponses intelligentes dans Mail et Messages, les résumés de notifications, la recherche en langage naturel et la création de vidéos souvenirs dans Photos, quelques améliorations pour Siri (nouveau design, meilleure gestion des demandes, possibilité de communiquer par écrit...).

Plusieurs grosses nouveautés sous l'égide d'Apple Intelligence se font encore attendre, tandis que son arrivée a lieu uniquement dans le cadre de l'anglais (américain, puis ultérieurement des variantes). En outre, Apple Intelligence fait l'objet d'un blocage en Europe sur iPhone et iPad, mais pas sur Mac avec une compatibilité pour tous les Mac disposant d'une puce M1 au minimum.

Apple a réussi à s'entendre avec l'UE

Le blocage en Europe n'est pas une surprise. Il est en rapport avec le règlement DMA sur les marchés numériques et les atermoiements (ou la punition) d'Apple. iOS et iPadOS tombent sous le coup du Digital Markets Act en tant que grands contrôleurs d'accès, ce qui n'est pas le cas de macOS.

Avec un certain flou, Apple fait valoir des incertitudes réglementaires et des craintes pour la sécurité des données avec l'ouverture de services à des tiers. Rien d'insurmontable manifestement puisque le blocage en Europe sera bel et bien prochainement levé.

Apple indique en effet que les fonctionnalités d'Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans l'Union européenne à partir d'avril 2025. C'est aussi en avril que davantage de langues autres que l'anglais et ses variantes seront prises en charge, dont le français.

Avec un produit Apple compatible

Rappelons qu'Apple Intelligence concerne tous les iPhone équipés d'une puce Apple A17 Pro au minimum (tous les modèles d'iPhone 16 et l'iPhone 15 Pro ou Pro Max), l'iPad mini (A17 Pro) et les iPad avec puce M1 ou plus.