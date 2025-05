Hormis quelques exceptions, Apple lance toujours quatre iPhone au mois de septembre, juste avant la fin de son dernier trimestre fiscal, ce qui permet de gonfler les volumes avant d'attaquer le nouvel exercice.

Ce sera encore le cas cette année pour la série iPhone 17 qui en profitera pour inaugurer un nouvel iPhone 17 Air ultrafin. Il aura la lourde charge de tenter de faire mieux que l'iPhone Plus, et l'iPhone Mini avant lui.

En revanche, en 2026, ce calendrier très habituel pourrait changer, rapporte le site The Information, avec un lancement de la série iPhone 18 en deux temps. Si les iPhone 18 Pro seront lancés durant l'automne 2026, les iPhone standard n'arriveraient pas avant le printemps 2027.

L'iPhone pliant modifie le calendrier

Il y a une bonne raison à cela, indique le média : l'arrivée d'un premier iPhone pliant venant rejoindre la gamme par son versant premium. Il y aurait toujours quatre iPhone présentés à l'automne 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air et iPhone pliant.

Mais l'iPhone 18 standard ne serait lancé que quelques mois plus tard, aux côtés d'un successeur de l'iPhone 16e (iPhone 18e ?). Ces deux modèles profiteront en outre d'une production transférée en Inde pour éviter les restrictions commerciales américaines touchant la Chine.

Avec une gamme de six iPhone sur 2026 / 2027, Apple aurait donc fait le choix de la séparer en deux en privilégiant ses modèles les plus haut de gamme qui sont aussi généralement les plus vendus.

L'iPhone pliant devrait reprendre le style connu d'un appareil mobile se repliant comme un livre mais il est très attendu dans la mesure où il est vu comme une étape pour relancer les ventes, ou en tous les cas de remettre en lumière, le segment des smartphones pliants qui commence à s'essouffler.

Pas d'iPhone 17e l'an prochain ?

Y aura-t-il un moment iPhone pliant comme il y a eu un moment iPhone pour les smartphones, changeant l'approche du marché ? Cela reste à prouver, le prix élevé du nouvel appareil mobile risquant de nouveau de limiter son impact, comme ce fut le cas pour le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Mais Apple tend à travailler sur des cycles longs.

S'il est tôt pour envisager les caractéristiques des iPhone 18, il se murmure déjà que les iPhone 18 Pro pourraient loger les capteurs de la reconnaissance faciale Face ID sous l'écran pour la première fois, ne laissant visible que le capteur photo avant.

Le calendrier modifié pose aussi la question du lancement d'un iPhone 17e début 2026. Avec le nombre de modèles prévus, il est possible qu'Apple n'en propose pas et il n'est d'ailleurs jamais mentionné dans l'article de The Information.

Il pourrait suivre le cycle de l'iPhone SE qu'il a remplacé, avec un lancement tous les deux ou trois ans, de manière à mettre à jour les caractéristiques du modèle.