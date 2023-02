Vous n'auriez peut-être pas dû déballer votre iPhone en 2007 peu après la présentation du smartphone d'Apple par Steve Jobs lui-même, parce qu'il vaudrait maintenant une petite fortune.

Un iPhone 8 Go de première génération, bravement armé de son affichage 3,5 pouces, de son capteur photo de 2 mégapixels et sa compatibilité 2G (la 3G n'arrivera que l'année suivante), premier d'une lignée qui a amené jusqu'à l'iPhone 14, s'est vendu plus de 100 fois son tarif initial lors d'une enchère.

Un modèle original encore emballé

Il s'agit d'un modèle jamais ouvert et encore sous blister qui avait été offert en cadeau mais que sa propriétaire n'a jamais utilisé car il n'était pas compatible avec le réseau de son opérateur aux Etats-Unis.

L'iPhone 1, prélude de la révolution d'Apple dans les smarpthones et qui aura constitué un point de rupture dans le marché mobile mondial, est resté tel quel dans sa boîte tout ce temps.

Sa grande force a été de proposer un écran tactile capacitif facilement utilisable au doigt, abandonnant le stylet fréquent sur les appareils concurrents, et de proposer une interface très simple, loin des arbres de sous-menus trouvés ailleurs.

Une belle valeur plus de 15 ans plus tard

Vendu aux enchères par l'intermédiaire de LCG Auctions, l'iPhone de 2007, initialement commercialisé à 599 dollars à son lancement, a été proposé à un tarif démarrant à 2500 dollars.

Après 27 tours d'enchères, l'appareil mobile a été remporté par un acheteur aux Etats-Unis qui va débourser 63 000 dollars pour faire l'acquisition de ce produit iconique.

Un autre iPhone sous blister avait déjà été proposé par LCG et avait atteint un prix de 39 000 dollars en octobre dernier. La nostalgie de la révolution mobile de 2007 made in Apple fait toujours recette.