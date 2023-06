Les services d'IPTV sont de plus en plus populaires auprès des utilisateurs : pour une somme modique facturée mensuellement ou à l'année, ces derniers peuvent accéder à des serveurs privés qui redirigent des flux de chaines TV payantes ainsi que de vastes vidéothèques.

On peut ainsi profiter de bouquets valant au cumul, plusieurs milliers d'euros, pour moins de 90€ à l'année... Mais certaines offres vont encore plus loin avec des services bien plus accessibles, gare toutefois à ne pas tomber dans un piège.

L'IPTV ne pirate pas que les contenus...

C'est ce que révèle une étude menée auprès de différents services IPTV illégaux : certains n'hésitent pas à subtiliser les données bancaires de leurs utilisateurs pour siphonner leur compte en banque.

L'association DCA (Digital Citizens Alliance) a mené un test auprès d'une vingtaine de services IPTV pirates pour lesquels il est obligatoire de renseigner un numéro de carte bancaire afin de payer l'abonnement. Moins d'une semaine après l'inscription, l'association a constaté nombre de paiements frauduleux réalisés avec la carte en question.

En quelques jours, ce sont plus de 1500 dollars qui ont ainsi été subtilisés. Tous les services d'IPTV pirates ne pratiquent pas ce genre de fraude, mais c'est un risque dont il faut prendre conscience.

Concernant les paiements, ils correspondent à divers montants, de quelques dollars à plusieurs centaines et ont été réalisés vers Hong Kong, la Chine, Singapour et la Lituanie pour de l'achat de logiciels, de maquillage, livraison alimentaire...

On estime que le marché de l'IPTV pirate génère un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard d'euros rien qu'en Europe.