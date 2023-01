La chasse aux contenus pirates et notamment services d'IPTV se poursuite à travers le monde, et récemment, c'est une application du Play Store qui a été retirée par Google sur demande de la justice.

C'est sur l'impulsion de la Ligue de Football de première division espagnole, la Liga, que la justice a été saisie pour faire retirer du marché un service d'IPTV proposant la diffusion des matchs via un réseau pirate.

L'IPTV Pirate a le vent en poupe

L'application ciblée, IPTV Smarters Pro, proposait ainsi l'intégralité des rencontres de la Liga auprès d'abonnés payant une somme minime à des pirates qui redirigeaient le flux vers des milliers d'utilisateurs.

L'IPTV est devenue très populaire auprès des utilisateurs ces dernières années : ces services permettent, pour un abonnement annuel allant de 50 à 100 euros d'accéder à des bouquets de chaines normalement payantes sans aucune limite. Certains services proposent également des milliers de séries, films et musique piratée. L'avantage du système est que contrairement au P2P les utilisateurs ne sont généralement pas poursuivis pour piratage contrairement aux administrateurs de ces plateformes qui sont dans l'illégalité la plus totale et brassent parfois des millions d'euros chaque année.

Les ayants droit se rassemblent de plus en plus souvent pour poursuivre ces réseaux et les autorités procèdent à de nombreuses fermetures en saisissant le matériel ou en faisant bloquer les DNS des flux de streaming auprès des opérateurs. Néanmoins pour chaque plateforme mise à terre, plusieurs émergent chaque jour...

Google a donc été contraint, sur décision de justice, de procéder à l'éviction de l'application IPTV Smarters Pro de son Play Store.