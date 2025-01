En avril 2023, ispace avait échoué de peu dans sa tentative de se poser en douceur sur la Lune. Elle aurait alors pu devenir la première entreprise privée à le faire. Cette première appartient désormais à Intuitive Machines avec Nova-C (Odysseus), mais la start-up japonaise prépare le décollage vers la Lune de Hakuto-R Mission 2 ou Mission 2.

Depuis Cap Canaveral en Floride, le départ à bord d'un lanceur Falcon 9 est prévu pour le 15 janvier prochain à 6h11 GMT. Une date qui ne doit rien au hasard. Un autre passager de la fusée de SpaceX sera l'atterrisseur lunaire Blue Ghost de Firefly Aerospace et dans le cadre du programme CLPS de la Nasa.

Tout un symbole après la déconvenue de Hakuto-R Mission 1, le nouvel alunisseur d'ispace a été baptisé Resilience. Après un transit vers la Lune d'environ 45 jours, Resilience permettra d'y déployer un rover de petite taille du nom de Tenacious.

Resilience embarque également trois charges utiles principales : une expérience d'électrolyse de l'eau, un module autonome de production alimentaire à base d'algues et une sonde de rayonnement dans l'espace lointain.

Un rover Tenacious à l'accent européen

Pesant 5 kg, le rover Tenacious mesure 26 cm de haut, 31,5 cm de large et 54 cm de long. Il a été conçu et fabriqué en Europe, avec l'implication de l'Agence spatiale luxembourgeoise et d'un contrat de l'Agence spatiale européenne.

Tenacious explorera la surface de la Lune, jusqu'à la collecte d'un échantillon de régolithe grâce à une pelle montée à l'avant. L'échantillon sera photographié par la caméra HD dont le rover est équipé. Les communications avec le sol seront transmises via l'atterrisseur.

ispace souligne une contribution au programme Artemis de la Nasa. L'arrivée sur la Lune est prévue en mars au site de la mer lunaire Mare Frigoris.

N.B. : Source images : ispace.