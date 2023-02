Ce week-end, un vaisseau cargo russe Progress 83 (Progress MS-22) s'est amarré comme prévu et sans problème à la Station spatiale internationale (ISS) via le module de service Zvezda.

Dans sa configuration actuelle, l'ISS comprend deux vaisseaux habitables Crew-5 Dragon et Soyouz MS-22, ainsi que trois vaisseaux Cygnus-18, Progress 82 (Progress MS-21) et Progress 83 pour le transport de fret et le ravitaillement.

Amarré au module spatial russe Poisk de l'ISS depuis octobre 2022, Progress 82 doit se désamarrer en fin de semaine. Déjà rempli de déchets, il sera désorbité au-dessus de l'océan Pacifique. La Nasa confirme que les ingénieurs du Centre de contrôle de mission russe ont enregistré " une dépressurisation dans la boucle de refroidissement " du Progress 82.

Progress 82 amarré à l'ISS ; source : Nasa

Comme un air de déjà-vu

Pour un vaisseau russe amarré à l'ISS, c'est le deuxième incident de ce type en moins de deux mois, après la fuite de liquide de refroidissement ayant touché le Soyouz MS-22 mi-décembre. Amarré au module Rassvet, le Soyouz MS-22 sera renvoyé sur Terre à vide. Il n'est plus considéré apte pour le retour d'un équipage à bord.

La cause de la perte de liquide de refroidissement dans Progress 82 fait l'objet d'une enquête en cours. Pour autant, les écoutilles entre le Progress 82 et l'ISS sont ouvertes. " Les températures et pressions à bord de la station sont toutes normales ", souligne la Nasa.

L'Agence spatiale américaine ajoute que l'équipage dans l'ISS ne court aucun danger et que les opérations se poursuivent normalement pour la station spatiale. La collaboration russo-américaine est à l'œuvre.

Encore un impact de micrométéorite ?

A priori, il n'est pas prévu d'avancer la date de désamarrage du Progress 82 et pour sa désintégration dans l'atmosphère terrestre.

Pour la fuite avec le Soyouz MS-22, ce sont les conséquences d'un impact de micrométéorite qui ont été évoquées, laissant ainsi de côté l'hypothèse d'un défaut de fabrication. L'incident avec le vaisseau cargo Progress 82 est désormais susceptible de semer des doutes…