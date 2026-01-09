Dans une décision historique, la Nasa indique que pour raison médicale, elle va écourter la mission de l'équipage Crew-11. Il est composé des astronautes américains Zena Cardman et Mike Fincke, du Japonais Kimiya Yui et du cosmonaute russe Oleg Platonov.

Arrivés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en août 2025, leur retour était initialement prévu pour fin février. Administrateur de la Nasa, Jared Isaacman a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation d'urgence. Elle est sous contrôle.

Quelle est la nature de cette situation médicale ?

La Nasa n'a ni identifié l'astronaute concerné, ni détaillé la nature du problème médical. L'incident, survenu le 7 janvier, avait d'abord entraîné le report de la première sortie extravéhiculaire de 2026. La situation n'a aucun lien avec la préparation de cette sortie.

La principale difficulté vient des limites du diagnostic en environnement de microgravité, et avec l'ensemble du matériel à disposition.

Alors que l'astronaute concerné se porte bien et que son état est stable, c'est un risque résiduel qui justifie la décision de le ramener sur Terre pour une prise en charge et un diagnostic complet.

Comment va se dérouler le retour anticipé ?

Pour le retour contrôlé et anticipé de Crew-11, l'équipage au complet voyagera à bord de la même capsule Crew Dragon de SpaceX qui l'a amené à l'ISS. La procédure suivra le déroulement habituel, avec un amerrissage final dans l'océan Pacifique.

Un navire de récupération de SpaceX, avec à son bord des équipes médicales et des chirurgiens de la Nasa, sera positionné pour accueillir les astronautes.

La date précise du désamarrage de l'ISS sera communiquée dans les prochains jours, le temps d'évaluer les conditions météorologiques.

Un départ plus tôt que prévu pour Sophie Adenot ?

Après le départ de Crew-11, l'ISS fonctionnera temporairement avec un équipage réduit à trois personnes : l'astronaute de la Nasa Chris Williams, les cosmonautes russes Sergey Kud-Sverchkov et Sergey Mikayev.

Ils attendront l'arrivée de la mission Crew-12, dont le lancement pourrait être avancé de quelques jours par rapport à sa date initiale du 15 février. Une mission qui transportera dans l'ISS l'astronaute française Sophie Adenot de l'ESA.

N.B. : Souce images : Nasa - SpaceX.