La Nasa a annoncé le report d'une sortie spatiale initialement prévue ce 8 janvier à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Elle évoque une préoccupation médicale concernant l'un des membres de l'équipage.

Quels étaient les enjeux de cette sortie spatiale ?

La première sortie extravéhiculaire de 2026 aurait dû être menée par les astronautes américains Mike Fincke et Zena Cardman. D'une durée de six heures et demie, elle comprenait l'installation de nouveaux panneaux solaires déroulants, les iROSA (International Space Station Roll-Out Solar Arrays).

Cette mise à niveau représente l'une des dernières améliorations majeures du système électrique de l'ISS avant son démantèlement prévu en 2030.

Pour Zena Cardman, il s'agissait de sa toute première sortie dans l'espace, tandis que Mike Fincke s'apprêtait à effectuer sa dixième sortie extravéhiculaire, égalant ainsi le record pour un astronaute de la Nasa.

Source image : Nasa (Zena Cardman et Mike Fincke assistés par Kimiya Yui)

Quelle est la position de la Nasa ?

L'Agence spatiale américaine reste très discrète sur la nature du problème et l'identité de l'astronaute concerné. Dans un communiqué, la Nasa a précisé " qu'en raison de la confidentialité médicale, il n'est pas approprié pour la Nasa de partager plus de détails ".

La communication se veut rassurante, affirmant que la situation est stable. L'agence a promis de communiquer une nouvelle date pour la sortie spatiale ultérieurement, mais l'incertitude demeure.

C'est le premier report de ce type depuis un incident similaire en 2021, où un astronaute avait souffert d'un nerf pincé.

Quelles pourraient être les conséquences pour l'équipage ?

Au-delà du simple report, la Nasa envisage d'autres scénarios. Une porte-parole a indiqué que toutes les options sont évaluées, y compris la possibilité d'une fin anticipée pour la mission Crew-11. Un retour prématuré d'un équipage depuis l'ISS est un événement extrêmement rare.

L'équipage actuel de l'Expedition 74 est composé de sept personnes : trois astronautes américains, trois cosmonautes russes et un astronaute japonais (Kimiya Yui). La mission Crew-11, incluant Mike Fincke et Zena Cardman, est arrivée en août et devait initialement revenir sur Terre en mai.

Le problème médical pourrait donc potentiellement écourter le séjour dans l'ISS de plusieurs mois.