La pollution spatiale est une problématique très actuelle qui pourrait freiner l'essor des projets spatiaux à venir et rend l'espace de plus en plus difficile d'accès. Les restes de fusée après mise en orbite de leur charge utile et les satellites en panne ou en fin de vie encombrent l'espace terrestre proche, un phénomène aggravé par les collisions qui produisent des nuages de débris plus petits et plus compliqués à suivre.

Ces débris finissent par être ralentis puis consumés dans l'atmosphère, les plus gros pouvant finir par s'écraser sur Terre ou plus probablement en mer mais, selon leur altitude, cela peut prendre de plusieurs semaines à des dizaines d'années.

En attendant de disposer des éboueurs de l'espace qui pourront capter ces débris à grande échelle, il faut composer avec et même les grandes structures comme la Station Spatiale Internationale (ISS) ne sont pas épargnées.

L'ISS obligée de changer d'altitude

L'ISS a connu plusieurs alertes dans son histoire face à des risques de collision ou de proximité de nuages de débris, qui ont pu à l'occasion forcer l'équipage à se mettre à l'abri dans les capsules.

Ce 30 avril, la station orbitale a réalisé une manoeuvre d'évitement en allumant durant 3 minutes et 33 secondes les propulseurs de la capsule russe Progress 91 arrimée à l'ISS afin de rester à distance des débris d'un morceau d'une fusée chinoise Longue Marche lancée en 2005.

Le déplacement de l'ISS, qui lui a fait gagner 540 mètres d'altitude, a été conduit par la NASA en concertation avec les autres agences spatiales partenaires (Roscosmos, ESA).

Sans impact sur l'activité de l'ISS

Sans ce changement d'altitude, le débris de la fusée Longue Marche serait passé à environ 0,4 mile de l'ISS, soit 640 mètres seulement. Bien trop près, avec les incertitudes de position, pour prendre le risque de le laisser frôler la station orbitale.

Anne McClain et Nichole Ayers pour le Spacewalk 93

Cette manoeuvre était prévue d'avance et ne change en rien le calendrier prévu des activités à bord de l'ISS, indique la NASA. La sortie extravéhiculaire Spacewalk 93 prévue le 1er mai pour les astronautes Anne McClain et Nichole Ayers a ainsi pu être maintenue comme prévu.