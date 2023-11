C'est le Black Friday chez Jackery ! Le leader mondial des solutions d'énergie portable et écologique lance sa plus grande vente de l'année et offre d'énormes réductions sur l'ensemble de sa gamme de centrales électriques ainsi que sur les packs complets de générateurs solaires.

Jackery propose :

Jusqu'à -60% de réduction sur les centrales électriques et les générateurs solaires sur la boutique Amazon Jackery du 17 au 27 novembre,

sur les centrales électriques et les générateurs solaires sur la du 17 au 27 novembre, Jusqu'à -47% de réduction sur le site officiel Jackery FR du 6 au 28 novembre.

Pour le Black Friday, Jackery offre également de nombreux avantages uniquement sur son site officiel FR :

Une garantie de 30 jours sur les prix à tous les clients directs du site : Jackery vous rembourse la différence si vous trouvez le même produit à un prix inférieur sur le site,

à tous les clients directs du site : Jackery vous rembourse la différence si vous trouvez le même produit à un prix inférieur sur le site, Une garantie de 5 ans sur la série Pro à prix réduit,

Des bons d'achat cumulables d'une valeur de 200 € si vous vous abonnez, qui peuvent être utilisés pour acheter des accessoires pendant toute la période du Black Friday.

si vous vous abonnez, qui peuvent être utilisés pour acheter des accessoires pendant toute la période du Black Friday. Des offres à durée limitée,

La livraison gratuite et rapide.

Commençons par la station d'énergie portable Explorer 1000. Compacte, elle est facile à transporter avec sa poignée et est dotée d'une batterie grande capacité de 1002 Wh. Elle peut fournir 1000 W de puissance avec 2000 W de surtension, et est adaptée pour plus de 90% des appareils électriques.

Elle peut être rechargée rapidement avec 2 panneaux solaires SolarSaga 100 W (non inclus) en 8 heures seulement grâce au contrôleur de charge MPPT intégré, sur prise murale ou dans la voiture.

Une batterie lithium-ion de qualité supérieure et à longue durée de vie fournit 2 prises de 230 V / 1000 W (jusqu'à 2000 W), 2 ports USB-C, 1 port USB A, 1 port Quick Charge 3.0 et un port voiture 12 V.

Le système de gestion de la batterie BMS permet une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et les surcharges.

La station est équipée d'un écran LCD qui vous indique les données de charge/décharge et le niveau de la batterie.

La station d'énergie portable Explorer 1000 est en promotion à seulement 499 € au lieu de 1 249 €, bénéficiant ainsi d'une énorme remise de 60% sur Amazon et également sur le site officiel Jackery FR (mais à 699 €)



D'autres centrales électriques portables ainsi que des générateurs solaires portables Jackery sont également en promotion pour le Black Friday, à savoir :

Retrouvez l'ensemble des offres Jackery pour le Black Friday sur cette page dédiée.

Consultez également notre article sur les systèmes de sécurité Amazon à prix réduit, les offres HONOR pour le Black Friday ou encore les avant-premières Black Friday chez Darty et la Fnac !