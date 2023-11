Commençons par le pack Ring sonnette vidéo sans fil + carillon Chime. La sonnette vidéo est équipée d'un visiophone avec caméra HD 1080p, avec système audio bidirectionnel, détection de mouvements améliorée et vision nocturne plus nette que sur les anciens modèles.

Vous pouvez voir et entendre vos visiteurs en direct et leur parler depuis votre téléphone, votre tablette ou votre PC. Lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette ou déclenche les détecteurs de mouvements, vous recevez immédiatement une notification pour vous prévenir.

Le carillon Chime se connecte à vos sonnettes vidéo et caméras Ring existantes et vous permet d'entendre les notifications en temps réel lorsqu'un mouvement se déclenche ou lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette Ring. Il est également possible de choisir votre sonnerie, régler le volume ou activer le mode ne pas déranger depuis l’application Ring.

La batterie intégrée peut être raccordée à votre sonnette existante pour une alimentation continue sans avoir besoin de recharger.

La sonnette est facile à installer avec tous les outils inclus et la connexion au Wi-Fi se fait rapidement avec l'application Ring.

Le pack Ring sonnette vidéo sans fil + carillon Chime est en ce moment proposé à 79,99 € au lieu de 135,98 €, soit une remise de 41% sur Amazon.

D'autres systèmes de sécurité Amazon affichent des réductions en ce moment, à savoir :

Retrouvez toutes les offres Amazon pour le pré-Black Friday sur cette page.

