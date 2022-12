Dans la vaste nébuleuse de l'Aigle et sa formation d'étoiles, les Piliers de la création sont une petite région avec d'imposantes structures de gaz et de poussière. Grâce à sa vision infrarouge et une traduction des couleurs en lumière visible, le télescope spatial James Webb nous a gratifiés il y a quelques semaines de deux images spectaculaires des Piliers de la création.

À présent, c'est une image composite et toujours spectaculaire qui nous est offerte. Elle repose sur la fusion de l'image dans l'infrarouge proche avec l'image dans l'infrarouge moyen. Ces images ont respectivement été obtenues avec l'instrument NIRCam et l'instrument MIRI.

Pour Near-Infrared Camera, ce sont des longueurs d'onde de 0,6 à 5 micromètres. Mid-Infrared Instrument peut observer l'Univers dans des longueurs d'onde de 5 à 27 micromètres.

Pour des étoiles en cours de formation

Les étoiles apparaissent principalement dans la lumière infrarouge proche et cette dernière révèle également des milliers d'étoiles nouvellement formées. Avec l'infrarouge moyen, c'est la poussière qui est la star pour la formation des étoiles.

" Lorsque des nœuds de gaz et de poussière de masse suffisante se forment dans les piliers, ils commencent à s'effondrer sous l'effet de leur propre attraction gravitationnelle, chauffent lentement et finissent par former de nouvelles étoiles ", peut-on lire dans la description de l'image.

Il est souligné que les étoiles nouvellement formées sont particulièrement visibles en bordure des deux piliers supérieurs. Sur le bord supérieur du deuxième pilier, les détails en rouge indiquent d'autres étoiles encore plus jeunes et actives pendant leur formation.

L'Univers dit dans sa gloire infrarouge

Les étoiles bleues sont vieillissantes et se sont débarrassées de la plupart de leurs couches de gaz et de poussière.

Une précision apportée est que tout ce qui est observé dans la scène est local. La vue de l'Univers lointain est bloquée par le milieu interstellaire et une épaisse couche de poussière dans notre Voie lactée.

" En combinant les images des emblématiques Piliers de la création provenant de deux caméras à bord du télescope spatial James Webb, l'Univers a été photographié dans sa gloire infrarouge ", s'enthousiasme l'équipe du James Webb.