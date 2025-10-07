Confronté à la grave crise de la grippe aviaire, qui a nécessité l'abattage de millions d'oiseaux, le Japon dévoile une solution surprenante : des drones équipés de lasers. En partenariat avec le gouvernement local, le grand acteur des télécommunications NTT a conçu une solution technologique avancée pour la protection des fermes.

Le concept : déployer des drones autonomes pour émettre des rayons lumineux et terroriser les oiseaux sauvages, qui sont les principaux porteurs de la maladie.

Comment opèrent ces drones « épouvantails » du futur ?

Le dispositif, nommé BB102 (pour « Oiseau et Bête »), n'est en aucun cas une arme mortelle. Le concept se base sur un drone autonome doté d'un système laser spécifiquement élaboré par NTT. L'objectif n'est pas de « cuire » les oiseaux, mais de les perturber. Le drone diffuse une myriade de points lumineux rouges et verts qui, comme on l'a démontré, suscitent un sentiment d'inconfort chez diverses espèces, notamment les corbeaux, les pigeons, mais également les cerfs et les sangliers.





Afin d'éviter l'accoutumance des animaux, les lasers émettent des faisceaux intermittents, générant un effet stroboscopique dissuasif. Capables d'opérer de manière indépendante, ces drones ont la capacité de surveiller automatiquement des zones définies, fournissant une vigilance continue sans nécessiter d'intervention humaine.

Qu'est-ce qui confère à cette technologie un avantage sur les méthodes traditionnelles ?

La stratégie de lutte contre la grippe aviaire et les nuisibles agricoles s'appuie souvent sur des méthodes dont l'efficacité peut varier ou qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement. Les drones dotés de lasers offrent plusieurs avantages significatifs :

Ils sont davantage soucieux de l'environnement : Ils remplacent l'emploi de produits chimiques ou d'instruments sonores susceptibles d'importuner toute la faune environnante.

Ils réduisent la charge de travail : La capacité de fonctionner de manière autonome permet aux agriculteurs d'éviter le processus fastidieux de surveillance et de dissuasion manuelle.

Ils ont un accès omniprésent : Contrairement aux équipements terrestres, les drones peuvent atteindre des zones difficiles d'accès comme les toits des fermes agricoles, qui attirent souvent les oiseaux.

Contrairement aux équipements terrestres, les drones peuvent atteindre des zones difficiles d'accès comme les toits des fermes agricoles, qui attirent souvent les oiseaux.

Quelle est la difficulté économique et sanitaire associée à cette nouveauté ?

L'étendue est considérable. L'industrie de la volaille fait face à une menace économique significative en raison de l'épidémie de grippe aviaire. Pour illustrer l'ampleur du problème, rien qu'à Chiba, plus de 3,3 millions d'oiseaux ont été abattus entre janvier et février 2025 pour contenir une épidémie. Les oiseaux sauvages, qui sont des vecteurs non malades du virus, le propagent par leurs déjections et simplement par leur existence.





Ces drones, grâce à leur méthode proactive performante, pourraient éviter des coupes massives et des pertes d'argent se chiffrant en millions d'euros. Le gouvernement japonais, qui comprend l'importance de cette question, soutient la mise en œuvre de cette technologie en fournissant un soutien financier aux agriculteurs souhaitant se doter de cet équipement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que les lasers utilisés par les drones peuvent être nuisibles pour les animaux ?

Non, il ne s'agit pas de lasers à haute puissance susceptibles de provoquer des brûlures ou des blessures. Le système est conçu pour servir d'outil de dissuasion visuelle. Cet instrument produit des rayons lumineux qui provoquent de l'inconfort et du désordre chez les animaux, les incitant à se détourner du lieu, sans cependant leur causer de dommage physique.

Est-ce que cette technologie est exclusivement conçue pour les oiseaux ?

Non, les examens ont démontré que les rayons laser rouges et verts étaient tout aussi performants pour repousser d'autres animaux susceptibles de nuire aux cultures, tels que les cerfs ou les sangliers. L'appellation du drone, BB102 (pour « Bird and Beast »), illustre bien cette polyvalence.

Quand cette technologie sera-t-elle mise en œuvre à grande échelle ?

La vente du drone BB102 est déjà en cours au Japon. La mise en place se fera de manière graduelle, soutenue par les aides gouvernementales allouées aux agriculteurs. L'ambition de NTT est de le transformer en un instrument standard pour la prévention des épidémies et la sauvegarde des cultures à l'échelle du pays.