Dans le désert de Mojave, trois tours de 140 mètres de haut, entourées de milliers de miroirs, brillent comme un mirage futuriste. C'est le site d'Ivanpah, autrefois la plus grande centrale solaire thermique au monde, un projet pharaonique à 2,2 milliards de dollars soutenu par 1,6 milliard de garanties de prêt du gouvernement américain.

Lancée en 2014, cette vitrine de l'innovation énergétique s'apprête pourtant à être débranchée en 2026, bien avant la fin de son contrat, laissant derrière elle un goût amer de gaspillage et de promesses non tenues.

Comment fonctionnait cette technologie si spectaculaire ?

La technologie employée, connue sous le nom de solaire thermique à concentration, était spectaculaire. Près de 173 500 miroirs motorisés, appelés héliostats, suivaient la course du soleil pour concentrer ses rayons vers le sommet des tours.

La chaleur intense, pouvant atteindre 1 000 degrés, transformait un fluide en vapeur qui, à son tour, faisait tourner une turbine conventionnelle pour produire de l'électricité. Un mécanisme complexe, à mi-chemin entre l'ingénierie de pointe et une machine de Rube Goldberg, qui se voulait une alternative aux combustibles fossiles.

Pourquoi ce rêve technologique a-t-il viré au cauchemar ?

Mais derrière l'esthétique futuriste se cachait un véritable fiasco écologique et financier. Les problèmes se sont accumulés dès les premières années d'exploitation. D'abord, l'inefficacité : la centrale n'a jamais atteint ses objectifs de production, ne dépassant jamais 75 % de sa capacité prévue et nécessitant même de brûler du gaz naturel pour rester opérationnelle.

Ensuite, le coût : sa technologie a été rendue obsolète presque immédiatement par la chute spectaculaire des prix des panneaux photovoltaïques, beaucoup plus simples, moins chers et plus efficaces. Enfin, le bilan écologique est désastreux : les faisceaux de lumière concentrée sont devenus un piège mortel, incinérant en plein vol des milliers d'oiseaux chaque année.

Quelles leçons tirer de cet échec cuisant ?

L'échec d'Ivanpah est devenu un cas d'école pour les critiques des subventions gouvernementales massives accordées à des projets technologiques non matures. Présenté comme un fleuron de la transition énergétique, il incarne aujourd'hui les dangers d'un pari technologique hasardeux, financé par l'argent public, sans analyse suffisante des alternatives.

La décision de l'énergéticien PG&E de cesser d'acheter son électricité sonne le glas du projet et rappelle une dure réalité : dans la course à l'énergie propre, une technologie impressionnante n'est pas forcément une technologie viable. La simplicité et l'efficacité du photovoltaïque ont eu raison du rêve complexe et coûteux d'Ivanpah.

Foire Aux Questions (FAQ)

La centrale est-elle déjà fermée ?

Non, la fermeture est prévue pour 2026, date à laquelle le principal client, PG&E, cessera d'acheter son électricité. Cette décision anticipe de treize ans la fin initialement programmée du projet en 2039.

Quelle est la différence entre le solaire thermique et le photovoltaïque ?

Le solaire thermique à concentration, comme à Ivanpah, utilise des miroirs pour concentrer la chaleur du soleil afin de produire de la vapeur et faire tourner une turbine (comme une centrale à charbon classique, mais avec le soleil comme source de chaleur). Le photovoltaïque, la technologie des panneaux solaires que l'on voit sur les toits, convertit directement la lumière du soleil en électricité grâce à des cellules semi-conductrices. Cette dernière est devenue beaucoup moins chère et plus simple à déployer.

Quel a été l'impact exact sur la faune ?

L'Association des Vétérinaires Avians a estimé que la centrale était responsable de la mort d'au moins 6 000 oiseaux par an. En volant à travers les faisceaux de lumière concentrée, les oiseaux étaient littéralement "grillés" en plein vol, un effet secondaire dévastateur qui a largement contribué à l'image négative du projet.