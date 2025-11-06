C'est un aveu d'échec cuisant pour Stellantis. Le groupe vient de lancer un rappel de sécurité urgent pour 320 065 de ses Jeep hybrides rechargeables (PHEV) les plus populaires aux États-Unis. Les véhicules concernés sont les Jeep Wrangler 4xe (années 2020-2025) et les Grand Cherokee 4xe (2022-2026).

La consigne de la NHTSA (l'autorité de sécurité routière américaine) est stricte : "Garez-vous à l'extérieur, loin des structures et autres véhicules" et "Ne chargez pas votre véhicule".

Pourquoi ce rappel est-il si inquiétant ?

Parce qu'il s'agit d'un échec répété. Ce nouveau rappel (numéro 68C) est en fait une extension de rappels précédents (24V720 et 23V787) lancés en 2023 et 2024 pour le même problème. À l'époque, Stellantis pensait que le défaut pouvait être corrigé par une simple mise à jour logicielle.





C'est raté. La NHTSA confirme que le constructeur a connaissance de neuf incendies survenus sur des véhicules qui avaient déjà reçu le "correctif". Dix autres incendies ont été signalés sur des véhicules qui n'étaient pas dans le champ du premier rappel. Au total, 19 incendies et au moins un blessé sont liés à ce défaut.

Quelle est la cause exacte de l'incendie ?

Le problème provient de la batterie haute tension, fabriquée par Samsung SDI. Une enquête menée conjointement par Stellantis et son fournisseur a déterminé que "dans de rares circonstances, un bloc-batterie peut contenir des cellules avec un séparateur endommagé".





Ce défaut interne, combiné à "d'autres interactions complexes", peut entraîner un emballement thermique et un incendie. Le risque est plus élevé lorsque la batterie est en charge, d'où l'ordre de ne plus brancher les véhicules.

Que doivent faire les propriétaires maintenant ?

Dans l'absolu, la seule option est l'attente. Et être extrêmement prudents. Stellantis a été clair : "garez-vous dehors". Pour l'instant, "aucune solution n'est disponible" et elle est "en cours de développement". Cette fois, une mise à jour logicielle ne suffira pas.





Les concessionnaires devront inspecter physiquement les batteries et remplacer gratuitement les modules défectueux. Les propriétaires concernés recevront une première notification par courrier à partir du 2 décembre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les modèles exacts concernés par le rappel ?

Le rappel concerne 320 065 véhicules aux États-Unis (375 000 dans le monde) :

Jeep Wrangler 4xe (années-modèles 2020 à 2025) : 228 221 véhicules

(années-modèles 2020 à 2025) : 228 221 véhicules Jeep Grand Cherokee 4xe (années-modèles 2022 à 2026) : 91 844 véhicules

Mon véhicule a déjà été rappelé en 2024, dois-je le ramener ?

Oui. La NHTSA a précisé que les véhicules précédemment "réparés" via la mise à jour logicielle des rappels 24V720 ou 23V787 devront obligatoirement bénéficier du nouveau correctif physique.

Comment vérifier si ma Jeep est concernée ?

Les propriétaires peuvent contacter le service client Chrysler au 800-853-1403 (numéro de rappel 68C) ou vérifier le numéro d'identification de leur véhicule (VIN) sur le site officiel de la NHTSA (nhtsa.gov).