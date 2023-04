Dans un article de PC Gamer, on apprend que la Croix Rouge vient de relancer son programme de sensibilisation auprès des joueurs sur les crimes de guerre virtuels.

En 2013, l'organisme s'illustrait déjà dans l'univers du jeu vidéo, en appelant notamment à ce que les joueurs qui perpétraient des actes considérés comme des crimes de guerre virtuels soient sanctionnés. Il était alors évoqué des partenariats avec les développeurs et éditeurs afin que les joueurs s'engageant dans la torture virtuelle ou les crimes sur les civils ou le personnel médical se profitent plus de récompenses en jeu, perdent de l'expérience ou soient limités dans leurs actes... A contrario, il était suggéré de récompenser les joueurs respectant "les lois des conflits armés".

La Croix Rouge lance ainsi une campagne "Play By The Rules" qui invite les joueurs de FPS à ne pas commettre de crime de guerre dans les jeux qu'ils pratiquent. L'organisme lance ainsi un "défi" aux joueurs pour respecter ces quatre règles de base :

Ne pas tirer sur les ennemis à terre inaptes à riposter

Ne pas s'en prendre aux PNJ non violents, qui peuvent être considérés comme des civils

Ne pas endommager les infrastructures civiles comme les habitations, les hôpitaux, écoles, centres de secours...

Utiliser des kits de soin sur toute personne en ayant besoin, allié comme ennemi.

La Croix Rouge est allée jusqu'à recruter une équipe de streamers de FPS pour participer à divers live pour mettre en avant l'initiative sur leur chaine Twitch.

Si l'idée part d'un bon sentiment, certaines mesures sont complètement aux antipodes du concept même et des mécaniques de certains jeux. Les règles imposées ne valent que si l'intégralité des joueurs les suivent, or il y a peu de chance que plus d'1% des joueurs s'y restreigne sur une partie de Warzone ou Fortnite... Difficile donc d'envisager se lancer dans une partie d'un jeu compétitif si les règles imposées entrainent quasi systématiquement un game over...

Là où l'initiative soulève une réelle problématique est que la Croix Rouge apporte, sur un ton moralisateur, l'ancien débat sur le fait que les joueurs ne sont pas aptes à faire la différence entre un jeu vidéo et la réalité, et qu'automatiquement, la violence des jeux peut amener à des comportements violents dans la réalité.