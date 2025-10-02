Les feuilles tombent et les hits pleuvent. Le mois d'octobre confirme son statut de période la plus dense de l'année vidéoludique avec un calendrier de sorties qui frise l'indécence. Des suites très attendues aux nouvelles licences prometteuses, en passant par des retours inespérés, tous les genres et toutes les plateformes sont servis.

C'est un véritable marathon qui commence pour les joueurs, qui devront faire des choix cornéliens pour occuper leurs soirées d'automne.

Quels sont les mastodontes qui vont marquer le début du mois ?

Le coup d'envoi d'octobre est tout simplement spectaculaire. Dès le 2 du mois, PlayStation Studios dégaine sa nouvelle exclusivité majeure, Ghost of Yotei. Cinq ans après le succès de Ghost of Tsushima, Sucker Punch nous emmène sur l'île d'Hokkaido pour une nouvelle épopée samouraï qui s'annonce encore plus vaste et profonde.

Le même jour, Nintendo célèbre le 40e anniversaire de Mario avec la sortie sur Switch 2 du pack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, deux chefs-d'œuvre de la plateforme 3D.

La semaine suivante, le 10 octobre, c'est au tour d'Electronic Arts de lancer l'offensive avec Battlefield 6. Après une bêta couronnée de succès, cet épisode du renouveau promet de redorer le blason de la franchise avec un retour aux sources et des destructions tactiques poussées à l'extrême.

La deuxième quinzaine sera-t-elle aussi intense ?

La seconde moitié du mois ne ralentit absolument pas le rythme, bien au contraire. L'événement majeur sera sans conteste la sortie de Légendes Pokémon : Z-A le 16 octobre. Ce nouvel opus, qui nous ramène dans la région de Kalos et sa ville inspirée de Paris, Illumis, est attendu comme un véritable tournant pour la licence. Le 21 octobre, c'est un autre monstre qui sort de sa torpeur : le très attendu Ninja Gaiden 4, développé par PlatinumGames, promet de l'action exigeante et spectaculaire.





Les amateurs de RPG ne seront pas en reste avec The Outer Worlds 2 (29 octobre) et Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 (21 octobre), deux arlésiennes qui arrivent enfin à maturation. C'est une fin de mois explosive qui confirme le statut exceptionnel de cet octobre 2025.

Y a-t-il d'autres pépites à ne pas manquer ?

Absolument. Au-delà de ces blockbusters, le mois d'octobre regorge de titres plus discrets mais tout aussi prometteurs. Les fans de jeux de combat attendent de pied ferme le lancement de 2XKO, le jeu de Riot Games, en accès anticipé le 7 octobre. Côté indépendants, on surveillera de près Mina the Hollower, le nouveau projet des créateurs de Shovel Knight, prévu pour le 31 octobre.





N'oublions pas non plus Little Nightmares 3 (10 octobre) pour les amateurs de frissons, ou encore le remake HD-2D de Dragon Quest I & II (30 octobre). En bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets, faisant de ce mois d'octobre un moment charnière de l'année 2025.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ghost of Yotei est-il une suite directe de Ghost of Tsushima ?

Non, il s'agit d'une nouvelle histoire avec une nouvelle protagoniste, Atsu. Bien que se déroulant dans le même univers, l'action prend place sur l'île d'Hokkaido, plusieurs années après les événements du premier jeu. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir joué à Ghost of Tsushima pour apprécier cette nouvelle aventure.

Battlefield 6 proposera-t-il une campagne solo ?

Oui, mais pas au lancement. Electronic Arts a confirmé qu'une campagne solo narrative est bien en développement, mais elle n'arrivera qu'en 2027. Le jeu se concentrera à sa sortie le 10 octobre sur ses modes multijoueurs, incluant le retour des classes et un mode Portal amélioré.

Sur quelles plateformes sort Légendes Pokémon : Z-A ?

Légendes Pokémon : Z-A est une sortie majeure pour Nintendo et sera disponible à la fois sur la Nintendo Switch originale et sur la nouvelle Switch 2 dès son lancement le 16 octobre 2025.