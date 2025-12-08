La marque JIMMY permet de transformer le foyer en un sanctuaire de santé grâce au purificateur d'eau R9 et à l'aspirateur anti-acariens BX7 Pro Max. Ces appareils allient technologie de pointe et design élégant et peuvent faire office de cadeaux pour toute la famille.

L'hydratation pure avec le JIMMY R9

L'eau est essentielle à la vie, et le purificateur d'eau R9 est un atout dans la manière de la consommer, et ce en toute simplicité. Il ne nécessite aucune installation complexe, grâce à une conception plug-and-play, et s'adapte à tous les espaces, que ce soit la cuisine, le salon ou le bureau.

Le R9 n'est pas qu'un simple filtre. Il offre une purification en sept étapes via un filtre à osmose inverse, éliminant 99,9 % des substances nocives, sédiments, bactéries et métaux lourds. En plus de la pureté, il offre un confort avec de l'eau chauffée en seulement 3 secondes.

Avec ses 7 réglages de température et 6 volumes d'eau (60 ml à 500 ml), il est entièrement personnalisable : une eau à 45 °C pour le lait de bébé, 85 °C pour le café ou température ambiante pour s'hydrater après le sport.

L'écran tactile intelligent permet de surveiller en temps réel la qualité de l'eau et la durée de vie du filtre. De plus, le JIMMY R9 est livré avec deux carafes en Tritan sans BPA et une stérilisation UV intégrée empêche la prolifération bactérienne pour garantir une eau saine. C'est aussi un geste écologique fort, permettant d'économiser l'équivalent de 3 600 bouteilles en plastique par an.

Une protection contre les allergènes avec le JIMMY BX7 Pro Max

Si l'eau purifie l'intérieur du corps, le JIMMY BX7 Pro Max assainit l'environnement. Il suffit par exemple de penser au lit où nous passons en moyenne un tiers de notre vie, un lieu où s'accumulent poussières invisibles et acariens, sources d'allergies et de problèmes cutanés. L'aspirateur est conçu pour stériliser et nettoyer en profondeur les matelas, mais aussi les canapés et autres surfaces.

Une technologie de chauffage au graphène est utilisée et permet d'atteindre une température de 65 °C. La chaleur pénètre en profondeur dans les fibres pour éliminer l'humidité qui est un terrain favorable aux acariens, idéal pendant un hiver froid et comme idée de cadeau !

En complément de la chaleur, une stérilisation par lumière UV détruit 99,99 % des bactéries et acariens.

Le BX7 Pro Max ne laisse rien au hasard avec son capteur intelligent de poussière qui détecte la saleté et informe en temps réel via un écran LED (rouge pour sale, bleu pour propre). Doté d'un double moteur puissant de 700 W et d'une brosse composite brevetée (bandes de caoutchouc et poils doux), il aspire les allergènes sans abîmer les tissus.

Un système de filtration à double cyclone sépare l'air de la poussière pour éviter les blocages et maintenir une aspiration constante. Pendant le nettoyage, des ions négatifs sont émis pour purifier l'air ambiant. L'efficacité du produit est certifiée par le label Seal of Approval de la fondation Allergy UK. Cet appareil convient donc parfaitement aux foyers avec des animaux de compagnie, en plus des personnes souffrant d'allergies. Il peut également aider à éliminer efficacement les poils et les squames des animaux.

Prix et disponibilité des appareils

Purificateur d'eau JIMMY R9 :

Aspirateur JIMMY BX7 Pro Max :