Après une annulation jeudi en raison des conditions météorologiques et d'un risque de foudre, la sonde spatiale JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) de l'Agence spatiale européenne (ESA) a décollé aujourd'hui.

Le décollage a eu lieu depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane à 9h14 heure locale (14h14 heure de Paris), à bord d'un lanceur Ariane 5 qui va bientôt partir à la retraite et sera remplacé par Ariane 6.

Il ne reste désormais plus qu'un ultime vol à accomplir pour Ariane 5, avec notamment comme passager le satellite de télécommunications militaires français Syracuse 4B. Pour la mission scientifique JUICE, Arianespace souligne le 116e lancement d'Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais.

Les panneaux solaires déployés

À la suite du décollage, la sonde JUICE s'est séparée comme attendu de la fusée Ariane 5. Une étape qui marque le succès officiel du vol VA260 pour Arianespace. L'ESA a ultérieurement confirmé sa prise de contrôle et le déploiement des panneaux solaires de la sonde spatiale.

Au cours des prochaines heures et prochains jours, d'autres étapes à surveiller et valider seront le déploiement des antennes, des sondes et du bras du magnétomètre, sachant que JUICE comprend une dizaine d'instruments scientifiques pour observer les lunes glacées Europe, Ganymède et Callisto de Jupiter.

Cette première mission européenne d'exploration du système jovien n'entrera en orbite autour de la géante gazeuse qu'en 2031. Le premier survol scientifique par JUICE d'une lune jovienne (Ganymède) est prévu pour février 2032.

Percer les mystères joviens

Le long périple ne fait donc que débuter. Il n'est pas direct et sera agrémenté de plusieurs manœuvres d'assistance gravitationnelle autour du système Lune-Terre en août 2024, ce qui sera une grande première, de Vénus en août 2025, de la Terre en septembre 2026 et janvier 2029

JUICE doit faire le tour de Jupiter et 35 survols des lunes glacées entre juillet 2031 et novembre 2034. La sonde sera ensuite placée en orbite autour de Ganymède qui est le seul satellite naturel de notre Système solaire à disposer d'un champ magnétique pour le protéger des radiations.

La mission scientifique doit permettre d'élucider plusieurs mystères concernant l'environnement de Jupiter et ses trois grandes lunes océaniques, déterminer s'il y a pu avoir ou pourrait avoir de la vie dans ce système. Pour Ganymède en particulier.