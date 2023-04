Il s'en est fallu de peu mais la mission europénne JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) ne décollera finalement pas ce jeudi 13 avril 2023 comme prévu. Ce projet ambitieux de l'Agence spatiale européenne (ESA) vise à explorer Jupiter et surtout ses principales lunes glacées : Callisto, Europe et surtout Ganymède autour de laquelle la sonde passera le plus de temps avant de s'y écraser.

C'est un voyage de longue haleine qui se prépare puisque la sonde doit réaliser plusieurs passages autour de Vénus, la Terre et le système Terre-Lune (avec une manoeuvre d'assistance gravitationnelle réalisée pour la première fois au monde) pour obtenir l'impulsion suffisante afin de rejoindre ensuite la géante gazeuse qu'elle n'approchera qu'en 2031.

Suivront ensuite plusieurs dizaines de passages autour de Jupiter et de ses lunes glacées sur lequelles seront braqués une dizaine d'instruments scientifiques alimentés par de grands panneaux solaires disposés en croix.

Dynamique planétaire et environnements propices à la vie

La mission permettra d'apporter de nouvelles informations sur la formation des planètes (Jupiter et ses lunes se comportant comme un système solaire miniature) mais aussi de chercher des zones potentiellement propices à la vie.

Ganymède et Europe, en particulier, disposent d'océans d'eau liquide sous leur croûte extérieure gelée qui peuvent peut-être avoir permis le développement de formes de vie.

La mission JUICE ne va pas directement mettre en évidence l'existence de formes de vie mais va étudier le fonctionnement des lunes glacées de Jupiter et observer si des échanges se font entre la surface et les profondeurs qui pourraient apporter des nutriments et éléments nécessaires à des formes de vie.

JUICE puis Europa Clipper en quête des secrets des lunes joviennes

A noter que la meilleure candidate à l'existence de formes de vie reste Europe qui fera l'objet d'observations par une autre mission Europa Clipper, cette fois de la NASA.

Avec sa croûte de glace à travers laquelle émergent des geysers et ses océans profonds limités par un socle rocheux, Europe est considérée comme offrant plus de chances d'apparition d'une forme de vie que Ganymède. Les sondes JUICE et Europa Clipper devraient d'ailleurs évoluer autour de leur lune respective à la même période.

Et si la mission JUICE, portée par un lanceur Ariane 5, n'a pas décollé ce 13 avril 2023 depuis le site de Kourou, c'est tout simplement en raison d'une météo défavorable. La décision d'un report du lancement a été prise quelques minutes seulement avant le décompte final.

Un risque de foudre a conduit à stopper les préparatifs et décaler le lancement de la mission à la prochaine fenêtre de tir ce vendredi 14 avril 2023, toujours à 14h45 (heures française).