La sonde Juice a pour mission d'aller observer la géante gazeuse Jupiter ainsi que ses lunes Europe, Ganymède et Callisto soupçonnées d'abriter de grandes quantités d'eau sous diverses formes.

Mais la sonde qui s'est élancée le 14 avril dernier mettra plusieurs années à parvenir à son objectif et devra réaliser des procédures complexes de trajectoires pour accélérer sa course en profitant de la gravité de certains astres.

Une trajectoire complexe pour un trajet de 8 années

Juice devrait ainsi effectuer une double assistance gravitationnelle, une procédure inédite jamais réalisée par aucune sonde ou vaisseau jusqu'ici. L'ESA a annoncé qu'il s'agirait d'une première mondiale.

Cette double assistance gravitationnelle consiste à s'approcher de la Lune, en faire le tour, puis revenir vers la Terre en la frôlant 1,5 jour plus tard pour profiter de la gravité et donc d'une forte accélération avant de se propulser vers Jupiter.

Cette procédure sera répétée quatre fois et impliquera la Terre, la Lune et Vénus. La première opération n'aura lieu qu'au mois d'aout cette année, puis en aout 2025 avec Vénus, puis de nouveau avec la Terre en septembre 2026 puis janvier 2029.

L'objectif de la manoeuvre est double : accélérer la course de la sonde et économiser du carburant (Ergol) pour allonger la durée de vie et du programme en cas de besoin.

La mission devrait durer plusieurs années : Juice n'arrivera dans le système jovien qu'en 2031 après quoi sa mission sur place devrait s'étendre sur au moins 4 années.