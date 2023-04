Il faudra plusieurs années à la sonde Juice partie en fin de semaine dernière du pas de tir de Kourou en Guyane française pour arriver à son objectif principal : Jupiter. Pourtant, la sonde a déjà partagé quelques clichés... de notre planète.

Jupiter à l'horizon 2031

Lancée ce 14 avril dernier à 14h14 heure de Paris, la sonde a déjà pris quelques photos quelques heures seulement après son décollage. L'occasion pour les scientifiques de tester les modules de caméra arrière et supérieure de la sonde, qui serviront plus tard à vérifier le bon déploiement de l'antenne RIME (Radar for Icy Moons) ainsi qu'une partie de ses panneaux solaires.

L'ESA a indiqué que la sonde réaliserait le tour de plusieurs planètes du système (la Terre et Mars) jusqu'à Jupiter, afin de profiter des forces gravitationnelles pour gagner de la vitesse et se propulser vers son objectif qui devrait être atteint dans le courant de l'année 2031.

Si l'objectif principal est d'aller observer Jupiter, Juice devrait également profiter de son périple pour nous donner une vue inédite des lunes Europe, Ganymède et Callisto, toutes étant des satellites de la géante gazeuse.