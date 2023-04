C'est le 13 avril 2023 que l'Agence spatiale européenne (ESA) doit lancer depuis la base de Kourou, en Guyane, la sonde Juice portée par un lanceur Ariane 5. Juice (pour Jupiter Icy Moons Explorer) aura pour mission d'explorer certaines des lunes de Jupiter : Callisto, Europe et Ganymède.

L'objectif sera de tenter de découvrir si ces lunes glacées peuvent être le support d'une vie extraterrestre passée ou, qui sait, toujours là du fait de la présence d'eau liquide sous leur croûte de glace.

Avec 35 survols au programme, la sonde devrait aider à déterminer si certains lieux de ces lunes peuvent cumuler toutes les conditions nécessaires à l'émergence d'une forme de vie, au moins microbienne.

Elle en profitera également pour récolter de nouvelles données concernant Jupiter et son fonctionnement en tant que géante gazeuse qui pourra servir de modèle pour la compréhension de planètes similaires dans d'autres systèmes solaires.

Pas plus énergivore qu'un grille-pain

Et pour accomplir sa mission d'observation, la sonde Juice sera particulièrement économe en énergie, malgré ses dix instruments scientifiques (caméra, spectromètre, magnétomètre, radar...) à faire fonctionner.

En effet, la sonde Juice mise sur ses 10 panneaux solaires en croix offrant une surface de 85 m2 pour générer une puissance de 800 Watts, soit l'équivalent d'une cafetière ou d'un grille-pain, associées à de petites batteries lui assurant 5 heures d'autonomie lorsqu'elle passera dans l'ombre des planètes et des lunes.

Ce design d'efficience énergétique est volontaire et permet d'abaisser les coûts de la mission et d'en réduire le poids. La sonde Juice pèsera 2,4 tonnes à vide et un total de 6 tonnes avec son propergol qui servira à l'amener à destination, non sans assistance gravitationnelle.

Plusieurs impulsions gravitationnelles avant Jupiter

Pour assurer son départ vers Jupiter tout en économisant son énergie, la sonde utilisera un effet d'accélération gravitationnelle grâce à des manoeuvres impliquant la Lune et la Terre, dites LEGA (Lunar-Earth Gravity Assist), une première mondiale.

Si la mission est lancée en 2023, la sonde va d'abord réaliser plusieurs passages au-dessus de Vénus, de la Terre et de la Lune avant de disposer de suffisamment d'élan pour réaliser la distance vers Jupiter entre 2029 et 2031.

Après ses différents survols des lunes de Jupiter, la sonde Juice devrait se positionner en orbite autour de Ganymède durant une année avant de subir, une fois ses réserves d'énergie épuisées, un crash contrôlé qui fournira de précieuses informations jusqu'à l'impact.

La sonde Cassini avait subi le même sort en septembre 2017 en terminant sa mission par une destruction dans l'atmosphère de Saturne, non sans produire une quantité de données jusqu'au dernier instant.

Point intéressant, la sonde Juice de l'ESA croisera sans doute dans son exploration la mission Europa Clipper de la NASA qui vise aussi à rechercher de la vie extraterrestre du côté de la lune Europe de Jupiter et devrait être lancée en 2025.