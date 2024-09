En évoquant un risque pour la sécurité nationale, le département du Commerce des États-Unis avait décidé d'interdire les solutions de cybersécurité de l'éditeur russe Kaspersky à l'ensemble des ressortissants américains.

Pour une collaboration présumée avec le gouvernement de Russie et à des fins de cyberespionnage, plusieurs entités de Kaspersky figurent par ailleurs sur la liste noire Entity List. Elle empêche tout commerce avec des entreprises américaines.

Cet été, Kaspersky avait ainsi annoncé l'arrêt progressif de ses activités aux États-Unis. Depuis le 20 juillet, Kaspersky a interdiction de commercialiser ses produits et services auprès de personnes américaines. À la fin du mois, Kaspersky ne sera plus autorisé à fournir des mises à jour et devra arrêter l'exploitation de sa plateforme cloud Kaspersky Security Network.

Au-revoir Kaspersky, bonjour UltraAV

Cette situation aux États-Unis donne actuellement lieu à un curieux manège. Sur les ordinateurs Windows d'utilisateurs américains, les solutions Kaspersky sont automatiquement désinstallées et remplacées par des produits UltraAV et UltraVPN dans le giron de Pango Group.

Pour les utilisateurs concernés qui auraient manqué des communications à ce sujet… avouons qu'il y a de quoi être surpris, voire inquiet. Un tel changement montre aussi à quel point le contrôle d'un antivirus peut être profond sur une machine.

Kaspersky explique avoir travaillé en étroite collaboration avec UltraAV pour s'assurer que ses anciens clients aux États-Unis ne souffrent pas d'une interruption de protection, lors de son retrait du marché américain. Le 19 septembre, des clients américains de l'antivirus Kaspersky ont commencé à recevoir une mise à jour logicielle pour faciliter la transition vers UltraAV.

L'inconnu UltraAV récupère de nombreux utilisateurs

Une FAQ sur le site d'UltraAV est consacrée à cette transition très atypique. Il y est précisé que pour les utilisateurs macOS et Android, la procédure n'est pas automatisée. Par ailleurs, une notification dans les produits Kaspersky est censée avoir alerté sur l'imminence de la transition.

Absent des tests réalisés par de gros laboratoires indépendants, UltraAV n'a pas la même notoriété et réputation que Kaspersky, mais doit en théorie offrir un niveau de sécurité similaire.