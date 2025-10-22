Le constructeur Kia lance une campagne marketing surprenante en Finlande : offrir un désodorisant senteur essence aux nouveaux acheteurs de la Kia EV4. Une initiative humoristique de l'importateur Astara Auto Finland, conçue pour apaiser la nostalgie du moteur thermique et faciliter la transition vers l'électrique avec un clin d'œil.

Une transition olfactive

Passer au véhicule électrique représente un changement majeur pour de nombreux automobilistes. Au-delà de la conduite, c'est tout un univers sensoriel qui disparaît, y compris les odeurs familières d'essence et d'huile moteur. C'est sur ce constat que s'est basé Astara Auto Finland, l'importateur finlandais de Kia.

L'idée est d'adoucir cette transition parfois intimidante. "Renoncer au moteur à combustion peut sembler être un grand pas," explique Klaus Pohjala, directeur commercial d'Astara Auto Finland.

L'objectif est donc "d'ajouter une touche de plaisir nostalgique" à ce changement. L'opération est décrite comme une campagne "effrontée", visant à dédramatiser l'adoption de l'électrique.

Un parfum d'atelier de réparation

Un peu plus qu'un simple gadget, ce désodorisant en édition limitée, baptisé "The Scent of Transition" (Le Parfum de la Transition), a été développé par un professionnel. Kia Finlande a fait appel à Max Perttula, l'unique parfumeur du pays, connu pour ses créations destinées à des marques de luxe.

Le défi était de capturer "l'âme de l'ère de la combustion". Le résultat est complexe. Perttula décrit une fragrance rappelant un "atelier de réparation automobile". La base utilise des notes d'huile moteur, des touches métalliques, du goudron de bouleau et de l'ambre.

Fait surprenant, le parfumeur a aussi intégré du jasmin, une fleur au parfum entêtant dont certains composés, selon lui, créent naturellement des associations avec l'essence.

Une stratégie marketing bien rodée

Cette campagne s'inscrit dans une stratégie plus large de Kia en Finlande pour promouvoir ses véhicules électriques avec humour. L'année dernière, l'importateur avait déjà fait parler de lui avec une publicité controversée se moquant des constructeurs de luxe traditionnels, affirmant que l'électrique avait rebattu les cartes.

L'adoption des VE s'accélère rapidement dans le pays. Déjà, plus de 30% des ventes finlandaises de Kia proviennent de modèles électriques. La nouvelle Kia EV4, un crossover compact produit en Europe, est un pion clé de cette croissance.

Cette initiative marketing, bien que légère, montre que la marque comprend les freins psychologiques de ses clients et est prête à les accompagner, même par le bout du nez.