En 2021, en pleine pandémie mondiale, Lei Jun, patron de Xiaomi, a lancé le dernier grand défi de sa carrière : faire du groupe chinois un constructeur de véhicules électriques.

La firme a le savoir-faire électronique et logiciel pour développer un système de bord mais n'a pas l'expérience de la production automobile. Les quelques années suivantes serviront donc à bâtir les partenariats et trouver les sites de production avec un objectif : lancer une première voiture électrique en 2024.

Le calendrier resserré est lié au fait que le marché automobile chinois est déjà bien rempli de références et laisse de moins en moins de place aux nouveaux arrivants. Xiaomi peut toutefois compter sur de puissants liens industriels et la berline Xiaomi SU7 est pré-annoncée fin 2023 et officialisée début 2024.

Xiaomi SU7, un succès immédiat

Par ses caractéristiques et son prix, elle vise directement le Tesla Model 3, véhicule à succès du constructeur américain produit dans la Gigafactory Shanghai. Entre tensions géostratégiques avec les USA, préférence nationale et qualités intrinsèques, le véhicule Xiaomi SU7 est un succès immédiat qui oblige rapidement le constructeur à augmenter sa capacité de production.

Le cap des 100 000 véhicules livrés est atteint en 229 jours seulement, un résultat remarquable pour un acteur qui n'existait pas encore au début de 2024 et celui des 200 000 livraisons n'aura demandé que 119 jours supplémentaires en ne s'appuyant que sur le marché national.

Débutant pour l'équivalent de 30 000 dollars, le Xiaomi SU7 a enregistré 248 000 commandes fermes en 2024 pour 135 000 livraisons, indique Xiaomi EV, et les livraisons se poursuivent au rythme de 20 000 unités par mois depuis le début de l'année.

Le marché chinois uniquement...mais plus pour longtemps ?

La firme avait dépassé les 180 000 exemplaires livrés au 1er mars et elle fête désormais le cap symbolique des 200 000 SU7 livrées moins d'un an après le lancement de la gamme.

Les délais de livraison restent longs, de l'ordre de 30 semaines, du fait de la très forte demande, mais cela ne semble pas décourager les acheteurs. De son côté, la SU7 Ultra, version haut de gamme, demande 14 à 17 semaines d'attente avant livraison.

Désormais, Xiaomi devrait commencer à exporter ses modèles à l'étranger prochainement. La Russie devrait être le premier marché extérieur servi mais l'Europe pourrait voir débarquer le véhicule ultérieurement.

La firme a déjà indiqué sur Weibo qu'elle visait les 350 000 livraisons sur l'ensemble de 2025, un objectif relevé par rapport aux 300 000 livraisons estimées précédemment sur l'année.

Parallèlement, Xiaomi EV prépare un second véhicule électrique avec le crossover Xiaomi Yu7 qui, vous l'aurez compris, prendra cette fois pour cible le Tesla Model Y, sans doute avec les mêmes ingrédients de caractéristiques alléchantes et d'un prix plus bas, même si la firme d'Elon Musk travaillerait sur une variante du Model Y plus compacte et abordable. La bataille de l'électrique ne fait que commencer.