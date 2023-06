Kick cherche depuis plusieurs mois à concurrencer la plateforme Twitch avec un argument de taille : la rémunération des créateurs de contenus. Et la plateforme d'Amazon commence à souffrir de la concurrence, notamment depuis le départ de quelques-unes de ses plus grosses stars...

Si Kick séduit, c'est que la plateforme surfe sur toutes les critiques lancées à l'encontre de Twitch : interdiction des jeux d'argent, limitation des contenus pour adultes, mais surtout rémunération. Ainsi, le site a réussi à débaucher plusieurs grands streamers à l'aide de contrats très juteux.

Kick sort son chéquier

Avec une modération volontairement plus souple (voire carrément absente), Kick vient ainsi bousculer Twitch. L'argument principal du challenger : une répartition des revenus jamais vue ailleurs avec 95% pour le créateur et seulement 5% pour la plateforme. Face à cette stratégie, Twitch avait du s'adapter et revenir à ne base 70/30... sans parvenir à conserver ses utilisateurs.

Récemment, ce sont xQC et Amouranth qui ont annoncé leur départ de Twitch vers Kick. Le premier aurait signé avec la plateforme pour 100 millions de dollars, et on imagine que la seconde aurait demandé au moins la même chose.

Alors certes, certains streamers quittent le navire Twitch, mais est-ce que Kick saura les conserver ? Lorsque l'on regarde la popularité de la plateforme, il faut avouer que le potentiel d'évolution pour ces super stars reste très limité : Kick manque cruellement d'utilisateurs. Autre point notable : Kick regroupe actuellement certains streamers bannis de Twitch par le passé pour des propos haineux ou comportements déplacés, et il n'est pas certain que d'autres streamers souhaitent se voir affichés aux côtés de ces derniers... L'avenir de Kick reste donc incertain pour le moment et Twitch pourrait rapidement récupérer ses streamers star.