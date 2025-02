À partir du 26 février prochain et pour ses liseuses Kindle, Amazon prévient que l'option « Télécharger et transférer via USB » ne sera plus disponible. Le groupe précise qu'il faudra se tourner du côté de l'envoi des livres Kindle vers des appareils compatibles Wi-Fi.

« Les clients peuvent continuer à lire des livres précédemment téléchargés sur leur appareil Kindle et accéder à de nouveaux contenus par le biais de l'application Kindle, Kindle pour le Web, ainsi que directement via les appareils Kindle avec Wi-Fi », a déclaré une porte-parole d'Amazon.

The Verge note que la copie manuelle de fichiers de livres numériques et d'autres documents sur des appareils Kindle via USB pourra se faire grâce aux applications d'Amazon ou à des solutions tierces comme Calibre.

Dans la lignée des derniers Kindle

Un coup de canif avait déjà été porté suite au lancement des nouveaux Kindle fin 2024. Le principal point de crispation est pour des copies locales et la conversion des livres numériques dans d'autres formats compatibles avec des liseuses autres que les Kindle.

Avec d'anciens modèles de Kindle, la fonction sacrifiée permettait de convertir des livres au format EPUB et grâce au format AZW3 facilitant la suppression de DRM. La donne a changé avec le recours au format KFX davantage verrouillé.

Source image : The Verge

La fin de la fonction et l'évolution du format KFX démontrent manifestement la volonté d'Amazon de garder un strict contrôle sur la distribution des livres numériques.