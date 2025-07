Il y a à peine deux semaines, Microsoft a lancé sa plus récente saignée. Environ 200 licenciements ont frappé King, soit près de 10% de ses effectifs, sacrifiés sur l'autel de "l'agilité" de l'entreprise. Pendant ce temps, le patron de Xbox, Phil Spencer, affirmait que "nous avons plus de joueurs, de jeux et d'heures de jeu que jamais", et que "la feuille de route de Microsoft n'a jamais été aussi solide".

Un contraste saisissant avec la réalité vécue par les développeurs. Des membres du personnel de King, s'exprimant sous couvert d'anonymat à MobileGamer.biz, ont confié que "la plupart de l'équipe de level design a été balayée", alors qu'ils avaient passé des mois à "construire des outils pour créer des niveaux plus rapidement". Ces outils d'IA, selon eux, sont désormais en train de "remplacer purement et simplement les équipes".

L'IA, fossoyeuse des emplois chez King ?

Le constat est glaçant : l'IA, censée être un assistant pour libérer du temps aux humains, semble devenir un substitut direct. Le même scénario se déroulerait au sein de l'équipe de rédaction de King. "L'équipe de rédaction est en train de supprimer complètement des gens puisque nous avons maintenant des outils d'IA que ces individus ont créés", a déclaré une source. Le sentiment est unanime : "Le fait que les outils d'IA remplacent les gens est absolument dégoûtant", a confié un employé, ajoutant que "tout est question d'efficacité et de profits, même si l'entreprise se porte très bien dans l'ensemble".

Un sentiment corroboré par les déclarations de Phil Spencer lui-même sur la bonne santé de l'entreprise. Des développeurs de King ont qualifié cette décision de "folle", estimant qu'il faudrait "plus de mains et moins de leadership". Ils allèguent même que les développeurs licenciés sont souvent ceux qui avaient exprimé leur "insatisfaction à l'égard de l'entreprise ou des processus". Un climat social tendu, où le moral des équipes serait "au plus bas".

Microsoft : une stratégie "tout IA" à quel prix humain ?

Cette affaire King s'inscrit dans une tendance plus large chez Microsoft. L'entreprise pousse activement ses employés à utiliser davantage l'IA, au point de la rendre "non optionnelle" et d'évaluer les performances sur son utilisation. Un producteur exécutif de Xbox Game Studios Publishing a même suggéré aux employés licenciés d'utiliser l'IA pour "réduire le fardeau émotionnel et cognitif lié à la perte d'emploi". Une déclaration qui a choqué. La polémique King, tout comme l'affaire récente de l'image IA "foireuse" pour recruter des graphistes Xbox, montre une déconnexion troublante. Microsoft prévoit d'investir 80 milliards de dollars dans l'IA cette année. Mais à quel coût humain ?

L'équilibre délicat entre l'avidité des entreprises et le bien-être des employés semble rompu. Les travailleurs se retrouvent à s'accrocher à ce qu'ils peuvent, tandis que les dirigeants, eux, semblent ignorer le bien-être à long terme des personnes dont ils ont la responsabilité. Le message sous-jacent de l'IA, dans ce contexte, semble être que les dirigeants n'auront bientôt plus à se soucier de ces "petits désagréments" que sont les êtres humains.

Quelles leçons pour l'industrie du jeu vidéo ?

Cette situation est un avertissement sombre pour l'industrie du jeu vidéo. Elle met en avant les dangers d'une course effrénée à l'IA sans considération pour ses implications humaines. Si l'IA peut automatiser les tâches répétitives et augmenter la productivité, son utilisation pour remplacer des équipes entières, surtout celles qui l'ont construite, est moralement discutable. Le secteur du jeu vidéo, déjà marqué par des vagues de licenciements (plus de 20 000 personnes depuis début 2023 chez Microsoft), est particulièrement sensible à ces décisions. Il est crucial que les entreprises trouvent un équilibre entre l'innovation technologique et la protection de leur capital humain. La qualité des jeux et la créativité dépendent des talents.

La "culture" des ressources humaines chez King est d'ailleurs pointée du doigt comme un "absolu bordel", protégeant l'entreprise plutôt que le personnel. Cette affaire est un rappel brutal que l'efficacité et les profits à court terme ne doivent pas occulter les conséquences à long terme sur le moral des équipes et la réputation de l'industrie. L'avenir du jeu vidéo dépendra aussi de sa capacité à valoriser ses créateurs humains face à l'essor de l'intelligence artificielle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien d'employés de King ont été licenciés récemment ?

Environ 200 employés du studio King (développeur de Candy Crush) ont été licenciés lors de la dernière vague de suppressions de postes chez Microsoft, ce qui représente environ 10% des effectifs du studio.

Les employés licenciés de King sont-ils remplacés par l'IA ?

Selon des sources anonymes citées par MobileGamer.biz, oui. Des équipes comme le level design et la rédaction seraient remplacées par les outils d'IA que ces mêmes employés ont passés des mois à construire et à entraîner.

Quel est le sentiment général au sein de King après ces licenciements ?

Le moral des équipes serait "au plus bas". Des employés ont exprimé leur insatisfaction envers l'entreprise et les RH, ces dernières étant accusées de protéger l'entreprise plutôt que le personnel. L'ambiance est décrite comme "lugubrement prévisible".