Un simple goutte-à-goutte qui s'emballe, une canalisation qui cède discrètement, et c'est le drame : le dégât des eaux, hantise de nombreux foyers. Avec près d'un million de sinistres recensés chaque année en France et une quantité d'eau potable gaspillée qui donne le vertige, la prévention devient un enjeu majeur. C'est dans ce contexte que la société toulousaine Konyks, déjà active dans l'univers de la maison connectée, lance son nouveau dispositif : le Konyks Osafe, un détecteur de fuites et d'inondation intelligent, conçu pour apporter une réponse technologique à ce fléau domestique.

Konyks Osafe : un gardien discret pour une maison au sec

Le Konyks Osafe se fait tout petit : un élégant galet, certifié étanche IP67, donc capable de survivre à une immersion et de reprendre son service. Sa mission : se poster en sentinelle aux endroits stratégiques. Sous la machine à laver qui pourrait faire des siennes, près du chauffe-eau vieillissant, au pied des canalisations dans le garage, ou encore à proximité des toilettes. Ses capteurs ultra-sensibles sont à l'affût de la moindre trace d'eau anormale au sol. L'idée est simple mais redoutable d'efficacité : intercepter les dégâts des eaux à leur source, qu'il s'agisse d'une fuite pernicieuse qui s'installe ou d'un débordement plus spectaculaire, avant que la situation ne vire au casse-tête coûteux.

Osafe en action : alertes immédiates et riposte connectée

Dès que l'indésirable présence liquide est confirmée, Osafe passe à l'action sans délai. Une sirène de 75 décibels, de quoi réveiller les plus endormis, retentit localement. Simultanément, une notification file directement sur le smartphone du propriétaire via l'application Konyks. Une fonctionnalité précieuse pour ceux qui sont loin de chez eux, en vacances ou au travail, leur permettant d'être avertis du danger et de réagir. L'intelligence d'Osafe prend une autre dimension grâce à sa compatibilité avec les écosystèmes de domotique Tuya Smart et Smart Life. Il devient alors possible de créer des scénarios personnalisés : faire clignoter des lumières connectées en cas d'alerte, enclencher une pompe d'évacuation, voire, pour les installations les plus avancées, commander la fermeture d'une électrovanne pour couper l'arrivée d'eau. Le tout fonctionne en Wi-Fi (2.4 GHz) avec un appairage Bluetooth, sans avoir besoin d'un hub ou d'une passerelle supplémentaire pour ce détecteur connecté.

Un investissement malin pour une protection durable

Après avoir fait ses preuves avec le FireSafe 2, son détecteur de fumée connecté, le français Konyks continue donc d'étoffer sa gamme de solutions pour un habitat plus sûr. Cet objet connecté, Osafe, est conçu pour durer, avec une autonomie annoncée de trois ans grâce à sa pile Lithium CR123A (qui est d'ailleurs fournie). Un système d'alerte prévient lorsque la pile commence à fatiguer. Côté portefeuille, l'investissement reste contenu : le Konyks Osafe est proposé à 29,90 euros. Un tarif qui devient encore plus intéressant pour ceux qui veulent sécuriser plusieurs points sensibles, puisqu'il descend à 24,90 euros l'unité à partir de trois détecteurs achetés. Ce gardien contre les fuites est d'ores et déjà disponible sur le marché, notamment via des plateformes comme Amazon, se présentant comme une solution pertinente pour gagner en sérénité, que ce soit à la maison ou dans des locaux professionnels.