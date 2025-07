Avec sa constellation de satellites Kuiper en orbite terrestre basse, Amazon a pour ambition de fournir une connectivité Internet haut débit rapide et fiable dans le monde entier, en particulier dans les régions actuellement mal desservies ou non desservies par les options traditionnelles.

Le service devrait être disponible pour les clients à la fin de cette année 2025. Tout en soulignant son engagement en faveur d'une politique de prix bas, Amazon n'a pas encore annoncé de tarifs. Les clients seront des particuliers, des écoles, des hôpitaux, des entreprises et des agences gouvernementales.

À la presse française (AFP), le groupe vient de confirmer une commercialisation d'abord en Europe, aux États-Unis et au Canada. En Europe et donc en fin d'année, la France fait partie des pays concernés avec l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Avec trois modèles d'antennes

Kuiper se pose notamment en concurrent de Starlink (SpaceX) ou encore d'Eutelsat, suite à sa fusion avec OneWeb qui permet à l'opérateur français de satellites de disposer d'une constellation commerciale en orbite terrestre basse.

En pratique, un modèle très compact de terminal Kuiper (antenne) est pour des débits de jusqu'à 100 Mbit/s, tandis qu'un modèle standard autorise jusqu'à 400 Mbit/s. Le plus grand modèle à jusqu'à 1 Gbit/s s'adresse aux entreprises, aux gouvernements et aux applications de télécommunications.

Reste que pour le moment, la constellation Kuiper compte seulement 54 satellites après un premier lancement d'un lot de 27 satellites fin avril, puis un deuxième lot de 27 satellites déployés le mois dernier. Ils sont sur une orbite opérationnelle à 630 km au-dessus de la Terre.

Vers plus de 3 230 satellites Kuiper

Pour Starlink, le nombre de satellites actifs en orbite basse est actuellement de près de 7 930. Du côté d'Eutelsat, ce sont plus de 650 satellites OneWeb. Dans l'optique de la commercialisation de ses offres, Amazon doit encore déployer plusieurs centaines de satellites Kuiper.

Au fil de plus de 80 lancements planifiés, y compris avec Ariane 6 (Arianespace) via 18 lancements, la première génération de satellites Kuiper sera composée de plus de 3 230 satellites. Cela représente un investissement de plus de 10 milliards de dollars pour Amazon.

À noter par ailleurs que la moitié des satellites de la constellation Kuiper devra être déployée d'ici juillet 2026.