Ambitieuse réponse d'Amazon à Starlink de SpaceX pour l'Internet par satellite depuis l'orbite basse, Project Kuiper vient d'effectuer une démonstration probante. L'équipe du projet a dévoilé une vitesse de téléchargement atteignant près de 1,3 Gbit/s lors d'un test.

Une performance impressionnante... mais à nuancer

Ce débit a été atteint grâce à des satellites placés en orbite à 630 km d'altitude. La connexion a été établie via une antenne commerciale, une première selon le responsable du projet, Rajeev Badyal.

« À notre connaissance, il s'agit de la première antenne réseau à commande de phase commerciale à fournir un débit de plus de 1 Gbps depuis l'orbite terrestre basse. Nous sommes impatients de la mettre entre les mains de nos clients. »

Reste que cette performance a été réalisée sur un réseau actuellement vide, sans la congestion que provoqueraient des milliers d'utilisateurs simultanés. Un facteur qui change la donne en conditions réelles.

Le terminal client, une clé du gros débit

Un autre point de vigilance concerne le matériel utilisé. Le débit descendant de 1,28 Gbit/s a été obtenu avec le futur terminal qui s'adresse aux entreprises, aux gouvernements et aux applications de télécommunications.

Pour le grand public, l'antenne standard de Kuiper promet un débit maximal de 400 Mbit/s. Un modèle très compact de terminal Kuiper sera pour un débit de jusqu'à 100 Mbit/s. Le gigabit pour tous avec l'Internet pas satellite n'est donc pas encore d'actualité.

Project Kuiper a pour le moment déployé 102 satellites. L'objectif final pour la constellation est de plus de 3 200 satellites, dont la moitié d'ici juillet 2026.

À un tarif encore inconnu, le service Kuiper d'Amazon devrait être disponible pour des clients d'ici la fin de cette année. Une commercialisation d'abord aux États-Unis, au Canada et en Europe, dont la France.